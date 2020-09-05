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6成上班族曾幫主管背黑鍋　專家教你如何自保

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▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲6成上班族曾幫主管背黑鍋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

你是否也遇過背黑鍋？yes123求職網就特別針對上班族背黑鍋情況進行調查，結果顯示高達60.6%的上班族透露，曾經有為了主管或同事的錯誤扛責任而「揹黑鍋」。對此，yes123求職網發言人楊宗斌指出，絕對不要忍氣吞聲扛起黑鍋，一定要明確且公開抗拒，並且「向上」表達不滿，釐清責任歸屬。

yes123求職網調查顯示，高達60.6%的上班族透露，曾經為了主管或同事的錯誤扛責任而「揹黑鍋」；同時揹鍋的下場，在可複選情況下依序為，最後不了了之，未遭實際處分(58.3%)、離職(35%)、遭記過處分(19.4%)，以及賠錢(14.6%)、轉調部門(11.2%)、降職(7.3%)。

請繼續往下閱讀...

yes123求職網更發現，職場狀況劇又分成兩種，如果是被主管要求揹黑鍋，上班族選擇的回應依序是，事後想辦法婉轉拒絕(42.8%)、默默接受不反抗(22.1%)、當場反擊，直接拒絕(21.3%)、越級報告請求協助(13.8%)。

另外還有一種情況為被同事要求揹黑鍋，選擇的回應又依序為，當場反擊，直接拒絕(40.1%)、事後想辦法婉轉拒絕(27.2%)、向主管報告請求協助(25.8%)、默默接受不反抗(6.9%)。

yes123求職網說，不論碰到想甩鍋的人是主管或同事，上班族自保方法分別有，70.3%的人留下與同事主管往來的電子郵件內容，還又67.6%留下與同事主管往來的手機簡訊」，其餘還有留下正式的會議記錄，以及把和同事主管的對話，錄音存證。

楊宗斌指出，由於上司與下屬之間，原本就屬於權力不對等的關係，當自己被主管要求揹黑鍋時，不少人恐怕仍以保住工作為優先考量。但若不幸遭受「職場小人」或辦公室謠言中傷，結果導致公司損失都算在自己身上，此時絕對不要忍氣吞聲扛起黑鍋，一定要明確且公開抗拒，並且「向上」表達不滿，釐清責任歸屬。

因此楊宗斌建議，若屬於涉及違法的黑鍋，或是損失遠超過負擔能力的黑鍋，千萬不要揹。但是如果這個黑鍋，帳是算在自己部門的整體表現上，幫部門主管扛下來，一方面他也欠你一個人情，另一方面你可以利用這個機會，展現自己的能力提升績效，反敗為勝，把黑鍋洗成白鍋，有時候反倒有助於未來的升遷。

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