美豬內臟難追蹤　關務署：多具獨立稅號　可比照進口牛細分

▲政府將開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口。（示意圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

政府打算明年開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，但是外界質疑，因為豬雜碎沒有獨立的稅號，統一「冷藏冷凍豬雜碎」進口貨者列為「其他」，等於等到美豬進口之後，無法確認進口的豬內臟為何，導致無法追蹤，關務署澄清像是豬筋、豬腸衣、豬胃、膀胱等都有獨立稅號。

關務署表示，目前海關進口稅則除了冷凍豬肝外，包含冷凍豬筋（稅號CCC 02064910003）、豬腸衣（CCC 05040011008）、豬胃（CCC 05040021202）以及豬膀胱（CCC 05040029909）等豬隻內臟都有專屬貨品的分類號列。

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關務署指出，至於貨品主管機關假使有管理的需求，也可以仿效進口牛類貨品方式再更為細分，例如牛舌、牛眼、牛腦、牛心及肺、腎及脾臟、牛橫膈膜、牛唇、牛耳等分類號列，向經濟部申請增設專屬分類號列，海關配合執行。

關務署表示，豬肉及其產品進口除應填具進口報單向海關報關，也須依行政院農業委員會動植物防疫檢疫局有關動物檢疫規定辦理，並向衛生福利部食品藥物管理署申請輸入食品查驗。

按現行食藥署動物用藥殘留標準，豬肉及其產品不可使用含萊克多巴胺（瘦肉精）藥物飼料添加物，進口豬肉產品須零檢出，一旦檢出含萊克多巴胺殘留之豬肉產品則禁止進口，海關則依該等單位檢疫及查驗合格之通知資訊，辦理貨物放行作業，並於貨品放行翌日將進口資料傳送食藥署及防檢局，供其境內管理。

假使未來開放含微量萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉進口，防檢局及食藥署仍依循現行機制執行動物檢疫及食品查驗，海關將於接收所有合格資訊才會核准豬肉及其產品進口。