落實企業社會責任　元大期連3年獲天下雜誌CSR獎項肯定　

▲元大期連3年獲天下雜誌CSR獎項肯定。（圖／元大期貨提供）



記者余弦妙／台北報導

元大期貨(6023)榮獲2020年《天下雜誌》CSR天下企業公民小巨人獎，今年評鑑成績首次進入前10名，排名第七，同時也是唯一一家期貨業者獲獎。元大期貨表示，不只重視營運績效，推廣各項業務時，不忘落實企業社會責任之初衷。

元大期貨董事長林添富表示，元大期貨身為台灣期貨業龍頭，國內外期權市佔率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，公司治理、企業責任、社會參與、環境保護等各項評鑑指標，公司皆相當重視。公司治理方面，內部的管控機制相當嚴謹，無論是作業程序、企業倫理規範、法遵審查等內控管理都具備完整的控管流程，推展業務與重視營運績效的同時，長期落實良好的風險管理，讓客戶安心進行期貨交易。

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元大期貨表示，在社會參與方面，近期參與元大金控捐贈「振興經濟愛心卡」的活動，受贈對象包括家扶基金會、心路社會福利基金會、中華民國唐氏症基金會、脊髓損傷社會福利基金會、博幼社會福利基金會、孩子的書屋文教基金會及中華民國樂仁全人教育健康促進協會。元大集團共同幫助了3萬3,334戶家庭，超過10萬受助對象受惠，總金額達1億2千元。

另外，元大期貨公司積極參與各項公益活動，近期也在淡水河挖仔尾自然生態保留區進行淨川公益活動，以響應天下雜誌發起的簽署《淡水河公約》。這次的活動，清除345公斤的垃圾量，為淡水河的環境盡一份心力。