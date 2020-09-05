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美股連 2 天跳水反映崩盤前兆？　謝金河：回檔修正乃是必要之惡

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股連兩天指數傾瀉，跌幅均約10%。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

狂牛奔馳不已的美國股市，終於出現回檔修正走勢，道瓊工業指數兩天大跌1534.67，Nasdaq狂跌1198.2，跌幅9.92%，費城半導體指數下跌10.34％，從最高點來看，美國生技指數從4600.54跌到3962.38，跌幅達13.87%，跌得最重。

財信傳媒董事長謝金河今（5）日在臉書表示，大家記憶猶新的是3月16日的美股大狂殺，道瓊工業指數一天狂跌2997點，單是3月道瓊工業指數大跌萬點，這是史上罕見紀錄。「這次又見美股狂殺，股災又來了？」

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，其實在蘋果（Apple）一拆四，特斯拉（Tesla）一拆五之後，美股仍大漲，但 VIX 恐慌指數已悄悄上升至30附近，美國科技股分拆利多已用盡，這個時候道瓊工業指數成份股也完成三組調整，股價也都充分反映，必須面對技術面漲勢太猛的乖離修正，於是漲多的科技股帶頭回檔，Apple、Amazon、Tesla 調頭是必然，而且美國被動型基金 ETF 把大型科技股買滿，TSMC 已達上限，回檔修正乃是必要之惡。

他接著表示，漲幅過大的科技股壓回，這回道瓊工業指數漲幅較小，支撐力道會比較強，可以挺住壓力，這個時候科技股調頭修正，化解乖離過大，這是十分正常的。

謝金河認為，相較於3月疫情降臨的極度恐懼，現在大家知道和疫情共存，美股會修正，但不至於又把3月的暴雨戲碼重新上演，但未來兩個月美股會反應總統大選的選情；「川普呼聲高，美國股市會比較強勁，若拜登強，美股會提前折返。」

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