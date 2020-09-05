心碎了！捷克鋼琴商遭北京客戶「暴怒」取消訂單：只因韋特齊訪台

▲佩卓夫鋼琴總裁表示，北京某客戶以捷克參議院議長訪台為由取消訂單。（圖／翻攝自佩卓夫瓦臉書）

文／中央社記者林育立柏林4日專電

捷克參院議長訪台影響捷克與中國的關係，捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）因此丟掉一筆來自中國的訂單，並憂心未來在中國的銷售受到影響。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralová Petrofová）今天表示，在北京的一位客戶以捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣、影響中捷關係為由，臨時取消總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的一筆訂單。

1864年成立的佩卓夫鋼琴是歐洲重要的鋼琴製造商，營業額35%仰賴中國，去年佩卓夫和其他品牌在中國賣出了6000架鋼琴。佩卓夫憂心，捷中關係惡化將影響未來在中國的銷售。

佩卓夫瓦告訴捷克新聞社（ČTK），這名在北京的客戶表示，中國政府正計畫對捷克和捷克製造的產品實施禁運，他實在繳不出罰金，只好取消訂單。

佩卓夫瓦說，鑑於中捷關係前景不明，目前佩卓夫在中國的代理商只能觀望，「他們不知道我們是他們的朋友還是敵人」。她也不清楚佩卓夫的員工能否順利拿到中國簽證，參加10月底舉行的上海國際樂器展覽會。

維特齊訪台引起中國高度不滿，中國外長王毅日前才威脅他將「付出深重代價」。

維特齊的前任柯加洛（Jaroslav Kubera）原本計畫在2月訪台，卻不幸在出發前猝逝。柯加洛生前曾收到一封署名中國駐捷克大使館的信，信中威脅他如果訪台，佩卓夫鋼琴、汽車製造商Škoda等仰賴中國的捷克企業將付出代價。

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