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每天喝尿+塗抹！26歲男3年養出「6塊腹肌」讚：能量飲料

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實習記者陳妙津／綜合報導

現代人越來越注重養生，有人偏好運動，有人選擇飲食調養，不過德國一名男子的養生方法與眾不同，他3年來靠著尿療法恢復元氣，甚至養出6塊結實腹肌，不僅用喝的，還用來洗全身、抹皮膚，大讚尿液是每天必不可少的「能量飲料」。

據《每日郵報》報導，26歲的賈恩（JanSchünemann）2017年在網路上接觸到尿療法後，便開始身體力行，這3年來，他每天都喝下自己排出的1.7至3.9公升尿液，除此之外用來清洗身體，塗抹到皮膚上。他表示，拜尿療法所賜，他從不生病，渾身精力充沛，每天僅需睡4到7小時。

▲▼燒杯,實驗,病毒,試管。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲賈恩表示，尿液是絕佳良藥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

尿療法主張人體可以維持自我平衡，通過飲下自身尿液便能自癒，不過這項理論並未被主流學界接受。賈恩大讚，尿液是治癒所有疾病的理想藥物，「它就是人類自己的疫苗，自從這樣做以來，我的生活質量大有改善。」

賈恩表示，一開始接觸尿療法時，確實有點心理障礙，不過真正試過後，發現好處多多，不僅帶來身體上的健康，也改善心理層面，當他感覺沮喪低潮時，只要喝上一杯尿便可恢復容光煥發的狀態，還稱尿液放製一段時間後再喝「會更有能量」。

目前賈恩除了飲酒外，就只喝尿液，縱使很多人都說喝尿有害，但他仍堅持自己的主張，「那些毒素已經被我們的腎臟過濾乾淨了，剩下的都是良藥，其他人怎麼想或怎麼說都沒差，我們只能體驗自己的經歷，一切由自己來做判斷。」

養出6塊腹肌的賈恩表示，未來將繼續力行尿療法，還在社群網路上大方分享自己的經驗，希望鼓勵更多有相同理念的人一起加入。

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