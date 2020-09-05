　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強颱海神「暴風空前強」　最快後天侵襲日本！恐出現紀錄性災害

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

強颱海神正在日本南方海上往北前進，6日逼近沖繩（琉球）與奄美地方，7日接近九州，可能登陸。日本氣象廳表示，海神可能帶來空前的暴風，可能發布特別警報，籲民眾保命。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，今年第10號颱風海神今天晚上9時（台灣時間8時）在南大東島的南南東420公里處的海上，以每小時15公里的速度往西北西前進。

海神的中心氣壓920百帕、中心附近最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。受到海神外圍有暖濕空氣流入影響，廣範圍地區上空大氣呈現不穩定狀況，今晚關東、四國等局部地區雨雲多。

今天（4日）下午4時至5時，櫪木縣奧日光這個地方下大雨，觀測到55.5毫米雨量。海神威力持續增強。

日本氣象廳表示，海神可能以堪比1961年的「第2室戶颱風」（超級強烈颱風南施）的威力逼近沖繩、奄美地方。

海神逼近的地區可能會出現紀錄性暴風、大浪釀災情形，因此可能會先發布「特別警報」。

特別警報的發布是日本氣象廳2013年開始運用的制度，當民眾一生一遇的危險逼近時，由氣象廳發布特別警報，呼籲民眾要保命。

日本氣象廳預測，到5日為止，海神的最大風速，沖繩地方每秒50公尺、奄美地方每秒23公尺。瞬間最大陣風沖繩地方每秒70公尺、奄美地方每秒35公尺。

到6日為止，沖繩及奄美地方最大風速每秒50至60公尺、九州南部每秒40至50公尺。瞬間最大陣風沖繩及奄美地方每秒70至85公尺、九州南部每秒55至70公尺。

海神可能於6日至7日間以非常強勁的威力逼近奄美地方、九州，有登陸之虞。6日下午3時，海神的中心氣壓915百帕、中心附近最大風速每秒55公尺、瞬間最大陣風每秒80公尺。

海神將帶來大雨。沖繩及奄美地方從5日晚間至6日、九州地區從6日至7日，預估雨勢猛烈。5日傍晚到6日傍晚的24小時雨量，奄美地方300至400毫米、沖繩地方200至300毫米。

6日傍晚至7日傍晚的24小時雨量，九州南部多達500至800毫米。奄美、九州北部、四國地方300至500毫米。以九州南部及奄美為主的地區，雨量可能超過往年9月一整個月雨量的2倍。

離海神較遠的日本東部太平洋一側也可能下大雨。預估東海地方6日傍晚至7日傍晚的24小時雨量可能達300至400毫米。

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
震撼彈！彰化蛋黃酥名店「不二坊」　疫情影響9/9起暫停販售
快訊／保險箱藏800萬現金！扣70萬片陸製口罩　加利老闆35
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拒訪美軍公墓裡一群「失敗魯蛇」？　川普：媒體下限深的可悲

強颱海神「暴風空前強」　最快後天侵襲日本！恐出現紀錄性災害

一天攔3架！北約派偵察機頻接近　俄國米格31忙護領空

法國暴增9000例確診！創疫情爆發後單日紀錄

快訊／地牛翻身！　巴拿馬和哥斯大黎加交界5.6極淺強震

WHO：不會為「未經證實安全有效的疫苗」背書

要乾淨哦！疫情期間，英國對「全裸家政婦」需求激增

教授講中文「那個」！遭投訴種族歧視…秒被停職　理由曝光

快訊／載5800牛貨輪颱風翻覆！3天後再尋獲1生還者　躲救生艇漂流

對中逆差Q2大增36.8%！　美總體貿易逆差「創12年新高」

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

2比特犬死纏緊咬路人超驚悚　熱心民眾幫忙慘遭波及釀3傷

阿KEN超自然牽起魏蔓的手　老司機撇步教你「如何牽手不尷尬」

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

拒訪美軍公墓裡一群「失敗魯蛇」？　川普：媒體下限深的可悲

強颱海神「暴風空前強」　最快後天侵襲日本！恐出現紀錄性災害

一天攔3架！北約派偵察機頻接近　俄國米格31忙護領空

法國暴增9000例確診！創疫情爆發後單日紀錄

快訊／地牛翻身！　巴拿馬和哥斯大黎加交界5.6極淺強震

WHO：不會為「未經證實安全有效的疫苗」背書

要乾淨哦！疫情期間，英國對「全裸家政婦」需求激增

教授講中文「那個」！遭投訴種族歧視…秒被停職　理由曝光

快訊／載5800牛貨輪颱風翻覆！3天後再尋獲1生還者　躲救生艇漂流

對中逆差Q2大增36.8%！　美總體貿易逆差「創12年新高」

想除斑先搞懂你是哪種斑！皮膚科醫師教6大類型斑點判別法

長時間使用電腦、勾菜籃都中標！　網球肘最愛這些姿勢

房內看得到海龜！小琉球「離海最近的民宿」　還能看見隱藏版月光海

斗南站「跨站式站房」啟用！增設無障礙電梯　紀念套票今早開賣

哈瑞爾獲選年度最佳第六人　終結後衛球員連續9年得獎

震撼彈！彰化蛋黃酥名店「不二坊」　疫情影響9/9起暫停販售

「海神」威力達顛峰！今年第1「超級颱風」明起席捲日韓

捷克團離台　維特齊：彼此有實現自由民主的共識

拒訪美軍公墓裡一群「失敗魯蛇」？　川普：媒體下限深的可悲

強颱海神「暴風空前強」　最快後天侵襲日本！恐出現紀錄性災害

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

國際熱門新聞

疫情期間，對全裸家政婦需求激增

即／失聯貨輪奇蹟尋獲1生還者

教授講中文：那個　遭罵種族歧視

衝刺砍警！她下秒遭連開4槍身亡

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

別再過來！59歲英勇男大吼徒手「阻車墜河」

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

美總體貿易逆差「創12年新高」

強颱海神「暴風空前強」　最快後天登陸

新水瓶裝棕色液體　她網購開箱傻了

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍

拜登：黑人發明電燈，不是愛迪生

WHO：不會為「未經證實安全有效的疫苗」背書

打爆北韓！南韓研發地對地飛彈能「一桿進洞」

更多熱門

相關新聞

快訊／海神成今年第一個強颱！

快訊／海神成今年第一個強颱！

颱風海神今（4）日8點上午增強為今年第一個強烈颱風。目前海神朝日韓方向前進，預計6日晚間就會侵襲日本西部。中央氣象局表示，海神颱風中心最大風速每秒51公尺，預計將會對朝鮮半島、日本西部造成極大威脅。

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

海神長大了增強中！全台連下2天防雷雨彈　周末像秋天

海神長大了增強中！全台連下2天防雷雨彈　周末像秋天

海神最快明轉強颱　雨彈連2天炸台

海神最快明轉強颱　雨彈連2天炸台

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

關鍵字：

海神颱風

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

國道7-11貨車追撞水泥車　司機卡車內「小腿斷噴」慘死

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

一天2杯飲料！20多歲B奶妹「暴升2罩杯」…確診罹癌了

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

北市媳婦留遺言輕生！婆婆：是她的問題

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面