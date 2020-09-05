強颱海神「暴風空前強」　最快後天侵襲日本！恐出現紀錄性災害

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

強颱海神正在日本南方海上往北前進，6日逼近沖繩（琉球）與奄美地方，7日接近九州，可能登陸。日本氣象廳表示，海神可能帶來空前的暴風，可能發布特別警報，籲民眾保命。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，今年第10號颱風海神今天晚上9時（台灣時間8時）在南大東島的南南東420公里處的海上，以每小時15公里的速度往西北西前進。

海神的中心氣壓920百帕、中心附近最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。受到海神外圍有暖濕空氣流入影響，廣範圍地區上空大氣呈現不穩定狀況，今晚關東、四國等局部地區雨雲多。

今天（4日）下午4時至5時，櫪木縣奧日光這個地方下大雨，觀測到55.5毫米雨量。海神威力持續增強。

日本氣象廳表示，海神可能以堪比1961年的「第2室戶颱風」（超級強烈颱風南施）的威力逼近沖繩、奄美地方。

海神逼近的地區可能會出現紀錄性暴風、大浪釀災情形，因此可能會先發布「特別警報」。

特別警報的發布是日本氣象廳2013年開始運用的制度，當民眾一生一遇的危險逼近時，由氣象廳發布特別警報，呼籲民眾要保命。

日本氣象廳預測，到5日為止，海神的最大風速，沖繩地方每秒50公尺、奄美地方每秒23公尺。瞬間最大陣風沖繩地方每秒70公尺、奄美地方每秒35公尺。

到6日為止，沖繩及奄美地方最大風速每秒50至60公尺、九州南部每秒40至50公尺。瞬間最大陣風沖繩及奄美地方每秒70至85公尺、九州南部每秒55至70公尺。

海神可能於6日至7日間以非常強勁的威力逼近奄美地方、九州，有登陸之虞。6日下午3時，海神的中心氣壓915百帕、中心附近最大風速每秒55公尺、瞬間最大陣風每秒80公尺。

海神將帶來大雨。沖繩及奄美地方從5日晚間至6日、九州地區從6日至7日，預估雨勢猛烈。5日傍晚到6日傍晚的24小時雨量，奄美地方300至400毫米、沖繩地方200至300毫米。

6日傍晚至7日傍晚的24小時雨量，九州南部多達500至800毫米。奄美、九州北部、四國地方300至500毫米。以九州南部及奄美為主的地區，雨量可能超過往年9月一整個月雨量的2倍。

離海神較遠的日本東部太平洋一側也可能下大雨。預估東海地方6日傍晚至7日傍晚的24小時雨量可能達300至400毫米。