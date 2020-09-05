法國暴增9000例確診！創疫情爆發後單日紀錄

▲法國新冠肺炎確診又創單日紀錄。（圖／路透）



文／中央社巴黎4日綜合外電報導

法國衛生部今天通報，過去24小時，新增近9000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創下法國3月爆發疫情以來的單日新高紀錄。

法新社報導，法國衛生當局加強在全國病毒檢測，今天通報新增8975起確診病例，明顯高於近幾天的7000例水準。

截至9月1日，根據法國公共健康局（Sante publique France）統計，法國因染疫死亡人數達3萬661人，昨天再度示警，新增病例增長率「愈來愈快」。