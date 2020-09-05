要乾淨哦！疫情期間，英國對「全裸家政婦」需求激增

▲在新冠疫惰衝擊下，英國對全裸家政婦需求孔急。（圖／Naked Cleaner官網)

國際中心／綜合報導

「全裸家政婦」服務自從開辦以來，一直都很夯。如今在新冠疫惰衝擊下，行情更夯。 說起來很奇怪。因為疫情造成史無前的更多人在家工作，照理說，大家更有空自己做家事了吧？事實上卻不然。

儘管提供這項服務的「解讀全裸清潔」(Reading Naked Cleaners)公司的老闆堅稱「這不是提供性服務」，但要求年輕妹子到府一絲不掛做家事的需求，竟然在疫情期間激增。而且，客戶不怕被傳染，不要這些家政婦穿上防護衣，硬是要她們脫光光！

該公司老闆艾德里安(Adrian)當初發現在同地區的「到府家事服務」這一行裡，仍沒有人放進「裸體」這個元素，因此想出了「全裸家政婦」這個點子。剛開始時每小時收費60英鎊(約2280元新台幣)。

艾德里安為疫情期間生意興隆提出解釋說：「我們的許多客戶都希望確保自己的房子完全一塵不染，沒有細菌。新冠疫惰讓每個人都比以往更重視清潔。而我們提供的服務能夠讓他們的房煥然一新，但又有有所不同。」

他的員工工作時間是從早上9點到晚上9點。他強調說，這是一項「正經」的服務，客戶的銀行對帳單上只是簡單的寫著「清潔服務」。艾德里安一再堅稱他們提供的不是性服務，不允許客戶觸摸「全裸家政婦」、或拍下她們的照片。他目前仍在尋找更多生力軍加入公司裡不斷壯大的服務陣容。

一名化名安娜(Anna)的「全裸家政婦」告訴「威爾斯線上」(Wales Online)網站她從事的是什麼樣的工作。她說：「我認為這項工作唯一讓人覺得害怕的是：我不知道前來開門的人究竟是誰？我的人身安沒問題嗎？但實際上一切都很好，那些客戶真的很可愛。其中一名客戶一直問我有沒有覺得不舒服，還不斷跟我聊天，氣氛很輕鬆。所以不久之後我就感到很自在。」

「我第一次服務的地方是一處公寓。我做了一些用吸塵器吸塵和打掃的工作，都是很簡單的家事。我也清潔了浴室。跟整天被被困在悶熱的辦公室裡，這是一次很好的換換環境經驗。」

安娜通常每周做三到四次擔任「全裸家政婦」，每小時大約可賺45英鎊(約1710元新台幣)。不過如果穿上衣服做同樣工作，每小時的報酬則是23英鎊(約874元新台幣)。 安娜說：「我碰到過的所有客戶都是單身男子，自己一個人住。年齡Range很大，從20來歲到50多歲都有，他們通常是專業人士。」