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拒訪美軍公墓裡一群「失敗魯蛇」？　川普：媒體下限深的可悲

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▲▼美國總統川普視察威斯康辛州的暴動街區。（圖／路透）

▲美國總統川普2日視察威斯康辛州的暴動街區。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普2018年出訪巴黎時，曾取消原定要訪問的埃納美軍公墓（Aisne-Marne American Cemetery），當時他將原因歸咎於大雨讓直升機無法安全飛行，而特勤局又不願將他載往公墓。然而根據《大西洋》雜誌揭露，川普當時只是因為不想讓大雨破壞髮型，甚至稱倒在公墓的美軍是一群「輸家」。

根據當時在場的其中4名幕僚透露，川普對他們表示，不明白去紀念一群死掉的美國人有什麼意義。他當時轉頭就說，「我為什麼要去那裡？那裡充斥著輸家。那些在貝勒森林戰役被殺死的1800名美國人都是「魯蛇」（suckers）。」

▲▼川普非常重視他的髮型，強調「必須完美」。（資料照／路透）

▲川普非常重視他的髮型，強調「必須完美」。（資料照／路透）

貝勒森林戰役是受到美軍高度尊崇的一場戰事。在第一次世界大戰期間，美軍和盟軍1918年春天在貝勒森林抵擋下德軍進軍巴黎的腳步。但川普顯然對此不以為然，「那些戰爭裡到底有誰是好貨？我不理解為什麼美國當時要介入同盟國一方。」

然而川普在周四（3日）公開駁斥，願意對任何事情發誓，從未對「陣亡的英雄」說過這樣的話，「沒有人能比我更尊敬他們。沒有動物，沒有人，什麼樣的動物會說這種話？」

對於拒絕前往埃納美軍公墓的謠言，川普強調他重視美軍陣亡將士榮譽的心，「當天直升機無法飛行，因為下了我這輩子看過最大的大雨，此外還有非常、非常大的霧。特勤局那時候告訴我，你辦不到的（拜訪公墓）。我說，我一定要去，他們又說了一次辦不到。」

▲▼強風撕裂了飄盪在公墓的美國國旗。（圖／路透）

▲強風撕裂了飄盪在路易斯安那州公墓的美國國旗。（圖／路透）

他再度譴責作者，「那是徹頭徹尾的謊言、假新聞、恥辱，而且誠實地說，這也是對你職業的一種羞辱。在總統大選前，可以為了抹黑一個人而如此，人們的下限深的令人感到悲哀。」

《大西洋》雜誌主編戈德堡（Jeffrey Goldberg）認為，川普對於愛國主義以及奉獻精神的奇特理解，是令他發言與眾不同的原因。由其川普在2015年競選總統時批評黨內大老約翰.麥肯（John McCain），「他才不是一個英雄，我喜歡那些不會被俘擄的人。」

麥肯曾在2008年代表共和黨競選總統，當年在越戰期間擔任飛行員，而後卻被越共俘虜監禁長達五年，在川普2015年受提名後仍不停公開批評，是共和黨內知名的「反川普派」。這讓川普即便在2018年麥肯去世後，也不願放下心結，在看見白宮為麥肯降半旗後暴跳如雷，當然他最後也沒有受邀至麥肯的告別式。

在2017年陣亡將士紀念日時，川普陪同時任國土安全部部長凱利（John Kelly）前往阿靈頓國家紀念公墓（Arlington National Cemetery），告慰凱利在阿富汗戰爭中喪生的兒子。根據自稱為凱利朋友透露的消息，川普當著凱利的面向老川普說，「我不明白這（為國犧牲）對他有什麼好處？」

凱利的朋友表示，「他（川普）無法理解為什麼要對自己以外的人奉獻。他認為那些為無關自身利益而奉獻的人都是傻子。但為國家服務無關金錢。他無法感同身受，這就是為什麼他會在紀念日那天，就在倒下的海軍士兵埋骨之地前，對著士兵父親說這樣的話。」

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