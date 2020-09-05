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一天攔3架！北約派偵察機頻接近　俄國米格31忙護領空

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▲俄羅斯的MiG-31戰鬥機。（圖／翻攝自俄羅斯聯邦國防部官網）

▲俄國3日兩次派出MiG-31戰鬥機，以攔截北約3國的海上偵察機。（圖／翻攝自俄羅斯聯邦國防部官網

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯軍方在北方的巴倫支海（Barents Sea）上空同一天接連兩次派出MiG-31戰鬥機，攔截了3架分屬於挪威、美國與英國等三個北約成員國的軍用偵察機。俄羅斯國防部的國防控制中心表示，整個戰鬥機的防空行動，皆嚴格遵守國際航空法來進行突擊。

根據俄羅斯國家通訊社《塔斯社》報導，3日俄軍雷達在巴倫支海上空偵測到一個朝著俄國領空飛來的空中目標，北方艦隊的快速預警部隊立刻緊急派出一架MiG-31BM 戰鬥機攔截目標，防止其越過俄羅斯國家邊界，經機組人員確認為挪威的P-3C獵戶座海上偵察機。

▲▼俄羅斯的MiG-31戰鬥機。（圖／翻攝自俄羅斯聯邦國防部官網）

▲俄羅斯的MiG-31戰鬥機。（圖／翻攝自俄羅斯聯邦國防部官網

不料，「獵戶座」遭帶離俄國邊境後，稍晚MiG-31又再一次緊急升空，這次目標是要攔截北約另外兩個成員國的偵察機，分別是美軍的RC-135偵察機和英國皇家空軍R.1哨兵偵察機。

國防控制中心強調，北約3國的飛機轉離邊界後MiG-31戰鬥機亦返回本國機場，戰鬥機的整個飛行，都嚴格遵守國際使用領空的相關法規，「他國軍用飛機不允許侵犯俄羅斯的國家邊界。」

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