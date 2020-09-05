搖擺州才關鍵！疫情衝擊「大票倉」佛州　俄亥俄州成白宮門票

▲美國總統川普與民主黨參選人拜登的民調陷入拉鋸。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的民調陷入拉鋸，「搖擺州」的選情更是格外受到注目，這些「中間選區」更是能左右大選結果的關鍵。擺脫傳統民主、共和陣營傳統票倉，佔有29張選舉人票的佛羅里達州，還有18張選舉人票的俄亥俄州，都是入主白宮的必爭之地。

在美國特殊的「選舉人團」制度之下，在該州贏得普選票的政黨，便得到該州全數的選舉人票，拿到270張選舉人票才能勝選；而選舉人票張數的差異，也成為美國大選中的特殊戰場。例如擁有55票的加州、29票的加州，都是傳統民主黨的票倉，因此候選人多半不會多花過多心力，而是將重點資源放在擁有多張選舉人票的搖擺州（Battleground、Swing State）。

2020年大選的搖擺州包含，愛荷華州（6張）、威斯康辛州（10張）、密西根州（16張）、賓夕法尼亞州（20張）、俄亥俄州與佛州，其中擁有18張俄亥俄州堪稱美選「章魚哥」，因為自1964年開始，只要贏得該州的候選人，最後都順利當上美國總統。

另一個關鍵在於擁有29張選舉人票的「搖擺大州」佛羅里達州，只要能拿下就能鞏固基本盤，甚至直接穩坐白宮大位。不過今年因為疫情影響，仰賴觀光業的佛州整體經濟幾乎動彈不得，加上重點「銀髮票」也被新冠病毒影響甚深，川普能否在11月大選中繼續在佛州勝選，還有待未來幾個月中，共和黨在此地的新策。

根據最新全國民調，拜登的支持率約在50％，川普則落後8個百分點。以各州來看，佛州拜登的支持度達49％，川普則為45％；拜登在俄亥俄州的支持率為46％，川普則多了3個百分點，達49％。