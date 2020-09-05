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線上平台翻轉美妝業

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▲▼ 。（圖／記者先探雜誌攝）

【文／徐玉君】

一場疫情彰顯了數位化服務的重要性，今年美妝保養業受到新冠疫情影響頗巨，實體通路的銷售業績可說是全面負成長，然準掛牌的軒郁，卻在這一次的疫情洪流中全身而退，上半年獲利業績年成長五五．八％，相較於已掛牌的上市櫃同業約衰退五∼九成，著實令人驚豔，那麼這個成立於二○○九年的年輕軒郁靠的是什麼？

創「星」商品的頭狼策略

說起軒郁，大家對這家公司應該還挺陌生的，但是如果告訴你，軒郁就是第一個推出耳掛式拉提面膜、第一個開發出黑曜石面膜（黑面膜）、第一片微臻生物纖維面膜、以及第一個僅需時八分鐘的未來美面膜的公司，你應該會恍然大悟，原來就是他！

請繼續往下閱讀...

回憶軒郁創始之初，總經理楊尚軒說，一開始公司就以面膜為發展主軸，關鍵是因為台灣的膜材（紡織業）有很強的實力，而消費者對面膜的忠誠度很低，一旦有新產品出現，就會想想要嘗鮮，軒郁也因此推出多品牌策略，十年來旗下共計發展出SEXYLOOK西西露、MIRAE未來美、LUDEYA露蒂雅、Dr.May美博士、Simply新普利、M2輕次方等六個品牌，且適用年齡層從年輕、輕熟、到熟齡俱全，甚至還發展出保健食品，到現在擁有自組實驗室研發的功效配方一八○餘種以及公司建置的自有線上平台iQueen雙引擎，成就公司在疫情肆虐下，仍能讓獲利立於不敗之地的關鍵因素。

軒郁原本是為香港莎莎（SASA）代工且為公司的主要獲利來源，當時是希望以香港為灘頭堡打進中國市場，既然面膜市場貴在「新」益求「新」，所以軒郁不斷研發「新」的「星」品（明星產品）同時為莎莎代工，只要新產品一推出即同步於莎莎各大通路上架，除了成功打通各大藥妝通路外，也成功進駐新加坡、馬來西亞藥妝通路，以及美國、加拿大等華人超市通路大統華，因此在過去數年間，創造公司獲利高成長的大盛世。

為因應產品及品牌推廣，一六年創立品牌官網App-iQueen（愛女人購物網），開始了取經各大網路平台、學習數據蒐集與分析；楊尚軒說，四年前軒郁完全不懂電商，產品九九％都是線下銷售，但是為了更了解消費者的需求，作為研發單位創造新品的依據，才會想要創立自己的電商平台，然後開始有了自己的數據TEAM。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2107期精彩當期內文轉載》
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▲▼ 。（圖／記者先探雜誌攝）

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