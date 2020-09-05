嘉市警道安創新貢獻獎　交通執法組第1名

▲嘉義市政府警察局以「從交通事故處理衍生碰撞構圖運用於多事故路口改善」為主題提報交通部「第12屆道安創新貢獻獎」，榮獲交通執法組第1名。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部日前考評「108年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫」，在嘉義市長黃敏惠率領的市府團隊共同努力下，嘉義市榮獲道安卓越獎（分組第1名）、精進獎(所有觀測指標改善幅度優異)及特別獎(18-24歲機車族群改善幅度優異)等3項團體獎項。

此外，基於「設計驅動城市創新」，嘉義市政府警察局以「從交通事故處理衍生碰撞構圖運用於多事故路口改善」為主題提報交通部「第12屆道安創新貢獻獎」，榮獲交通執法組第1名。警察局局長張樹德親自頒發獎品及獎勵金，表揚交通隊隊長簡政哲、組長陳明桐及承辦人警務員李志昇維護本市交通安全的辛勞與付出。

▲嘉義市政府警察局以「從交通事故處理衍生碰撞構圖運用於多事故路口改善」 獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

警察局局長張樹德表示，市警局持續精進交通各項勤業務工作獲得交通部肯定，警政署自9月1日起規劃路口安全大執法，為守護市民生命財產安全，針對汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、違反號誌管制(闖紅燈及紅燈右轉)、行人未依規定行走行人穿越道、未依標誌、標線、號誌指示穿越道路等違規行為加強執法，呼籲用路人應確實遵守道路交通安全規則，行經路口減速慢行，遇有行人於穿越線行走時更應暫停禮讓共維交通安全，打造全齡共享、世代宜居的健康安全城市。