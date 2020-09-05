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「選舉人團」勝者全拿！538人決定誰入主白宮　川普2016逆轉關鍵

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▲▼ 美國總統川普,美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨總統候選人拜登（左）與共和黨總統參選人川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選將在11月3日登場，不過擁有超過3億人口的美國，選舉制度也相對複雜，其採用的是「間接選舉」的「選舉人團制度」，並非採用一人一票選出的直接選舉制。因此有可能出現2016年選舉時的狀況，當時民主黨籍總統參選人希拉蕊拿下較多的普選票，最後卻輸給拿到較多選舉人票的現任總統川普。

美國的選舉制度，是屬於「間接選舉」不是直接選舉，所謂「選舉人團」並不是指一個機構，而是538名選舉人的總稱；這538名選舉人則是依照各州在國會參、眾兩院的代表人數決定，而總統候選人必須拿到過半數，也就是270張選舉人的票才能勝選。

在「選舉人團」制的選舉方式下，目前有48個州和哥倫比亞特區均實行「勝者全拿」（Winner-take-all）制度，也就是選民會先將票投給自州的政黨候選人，在該州贏得普選票的政黨，便得到該州全數的選舉人票。

舉例來說，紐約州目前有27位眾議員和2名參議員，因此共有29張選舉人票；若是在2020大選中，共和黨在紐約州得到51％的普選票，民主黨拿到49％，那麼共和黨就會拿到紐約州全部的29張選舉人票；依照規定，就算結果只差0.1％也會是勝者全拿。

▲▼希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲希拉蕊在2016年僅拿下232張選舉人票，輸給川普的306張。（圖／達志影像／美聯社）

目前全美選舉人票最多的分別是加州55票、德州38票、佛州29票與紐約州29票；最少的則為阿拉斯加州、德拉瓦州、哥倫比亞特需、蒙大拿州、北達科塔州、南達科塔州、佛蒙特州與懷俄明州，以上皆只有3票。

例外的只有緬因州和內布拉斯加州，這兩個州採用的是「眾議員選區」方式，以緬因州為例，該州擁有4張選舉人票，州內則有2個國會眾議院選區，緬因州選舉人會將2張票投給在全州得票數最高的候選人，另2張則分給各選區中得票最高的候選人。

選舉人團的勝者全拿制度，事實上也會造成不少問題，例如2016年大選時，希拉蕊（Hillary Clinton）拿下6584萬4610張普選票，得票率達48.06％，但是僅拿下232張選舉人票，輸給川普的306張；諷刺的是川普普選票還輸給希拉蕊280萬票。

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