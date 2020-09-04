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美股波動「高價股補跌」！投資專家：台股維持區間震盪整理格局

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▲▼台股今天盤中攻上12502點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。不過，行情後來由紅翻黑，未能持續攻勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股大盤跌幅逐漸收斂。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

財經中心／台北報導

受到美股大幅拉回影響，台股4日在電子、金融和傳產類股同步回檔修正下，早盤一度下跌逾200點，並摜破月線；不過，部分具備5G題材、低基期以及綠能等政策概念股的支撐下，大盤跌幅逐漸收斂，終場下跌120.02點，收在12637.95點，成交量2312.93億元。周線翻黑。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，最近台股進入高檔震盪，由於過去電子股漲幅最大，所面臨短線調節壓力也較大，致使電子股已經開始陷入震盪格局；市場資金開始移轉至低評價個股，以及綠能產業與部分傳產類股。

請繼續往下閱讀...

在國際情勢上，廖哲宏表示，面對美股3日出現較大震盪，主要是國際股市自3月以來反彈以至起跌前的高點，加上沒有更多利多消息助攻，短線獲利了結賣壓升溫所致。另一方面就是美國總統大選即將到來所帶來的不確定性，市場進入震盪是可以預期的。

在題材上，廖哲宏表示，電子股長期以來就是擔綱大盤走勢的要角，短期內難免會因為漲多而進入震盪格局，故包括短期低基期的電子股以及綠能產業將長期受惠政策導向等有望受惠。

在資金面，根據證交所統計，4日外資由前一日的買超108.52億元，轉為賣超235.97億元，累積近一周外資為賣超60.85億元，8月資累積賣超約626.16億元。

▲▼台股7/21在台積電領軍下大漲超過200點，指數再創新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲美國總統大選即將到來，將有不確定性。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

廖哲宏表示，由於今年以來外資從台股流出超過6000億元，主要支撐台股的動能主要是來自內資；若後續外資動向仍不明朗，或是回補力道有限，則需進一步關注新的現金股息是否有機會流入市場、成為新的資金動能來源；此外，短線支撐也需留意季線是否會跌破。

廖哲宏表示，面對台股近日橫向盤整，先前漲較多標的雖然基本面未變，短線亦面臨調節壓力；短線上政治面和產業面都有些雜音，操作難度加大。但隨著美國聯準會提出「平均通膨目標」，開啟更長期的低利時代，資金充裕料將持續支撐股市。

廖哲宏表示，中長線布局上仍將持續聚焦具備新產品、新應用及新贏家等科技及相關次產業；但要留意短線上變數多，選股不選市仍是長線布局台股的較佳策略；預期市場會逐漸將目光焦點轉向展望2021年，如Apple Silicon、Mini LED。

展望後市，廖哲宏表示，由於指數可能維持區間震盪整理格局，短期內是個股表現，不排除還會有較大的波動行情，但長期仍看好台股後市。

 

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