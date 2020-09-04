亞太電棄台灣大共頻共網合作　3.5GHz策略結盟遠傳

▲遠傳電信總經理井琪（左）、亞太電總經理黃南仁（右）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

亞太電原先傳出在5G的3.5GHz頻譜方面，將會與台灣大哥大進行共頻共網合作，只不過雙方的合作案遲遲「喬不好」；而在今（4）日晚間，遠傳電與亞太電共同宣布5G共頻共網合作，遠傳電信總經理井琪表示，這次的合作將分為兩階段進行。

井琪指出，第一階段遠傳電將先投資50億元，持股約11.58%；而若是合作順利，預計在2022年6月進入第二階段，屆時遠傳將會增加股票發，且與鴻海交換持股，獲得23.8%股份，到時候將與鴻海針對亞太電的持股會相同。

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在第一階段時，遠傳將取得亞太電一席的董事席次，若是進入第二階段，就會有兩席的董事。井琪表示，屆時是否能順利進展到第二階段還要端看主管機關的決議。

雖然遠傳與亞太針對5G的3.5GHz頻段進行合作，不過雙方針對4G的部分目前並沒有合作的打算；井琪指出，這部分還是要遵循主關機關的法規遊戲規則。

而針對4G的部分，亞太電總經理黃南仁也指出，目前在偏遠地區仍與台灣大借網，雙方當初有簽訂合作，在這方面的合作並不會受到這次與遠傳合作而有所影響。

至於亞太電為什麼5G共頻共網最終放棄台灣大，轉而選擇與遠傳合作？對此，黃南仁表示，先前一直與其他電信業者一直有在合作的接洽，最後會選擇遠傳，是因為遠傳在3.5GHz頻段有80MHz，亞太以客戶與股東的最大利益為優先，因此最終選擇與遠傳進行合作。