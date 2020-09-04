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對中逆差Q2大增36.8%！　美總體貿易逆差「創12年新高」

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▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲美國7月對中貿易逆差擴大。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

美國總統川普先前在選舉時，曾將「消除對中貿易赤字」當作政見，不過從美國官方最新釋出的數字來看，情況似乎不大樂觀，數據顯示7月美對中貿易逆差達到316.2億美元，較6月增加11.5%，而總體貿易逆差則達到636億美元，數字創近12年來新高。

川普2016年時曾在選戰期間表示，中國在貿易上「強姦」美國，打出要消除對中貿易赤字的政見牌，更稱這樣的情況顯示了全球貿易體系中不公平的現象。根據《南華早報》報導，美國人口普查局3日公布的數據顯示，7月美隊中的貿易逆差額為316.2億美元，僅比2019年7月的328億美元低3.46%，而這種情況的出現，也被認為會讓接下來要拚連任的川普感到不安。

報導中指出，新冠肺炎爆發前，美對中貿易逆差出現持續收窄的情況，但疫情爆發後卻又逐漸擴大，按照季度計算，由於中國出口貿易關閉，美國Q2對中貿易逆差較Q1大增36.8%，從年初至今赤字明顯低於2019年，不過這樣的情況對比2016年美國總統大選時來看，2020年7月的逆差還比2016年的7月擴大了4.36%。

隨著進口猛增和出口增長幅度變小，美國7月份總體貿易逆差躍升到12年以來最高水平，同時美國對台灣的進口額也在7月份躍升至紀錄水平，有助於增加總體貿易逆差。經濟學家曾說過，優先減少貿易赤字是愚蠢的行為，因為以消費為經濟導向的美國來說，本來就會從便宜的低端下游製造業中心，購買更多商品。

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