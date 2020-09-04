員工自發助醫護！劉德音：台積電「全球大家庭」與抗疫英雄站在一起

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠「台積電」（2330）蟬聯《天下雜誌》大型企業的企業公民獎第一名。台積電董事長劉德音表示，台積電鼓勵員工在工作場合、生活及所在社區相互連結，並且付出關懷，尤其今年新冠肺炎（COVID-19）影響，世界各地正面臨很大的挑戰，更要與抗疫英雄站在一起，共同幫助需要的人。

劉德音分享一則暖心小故事，台積電員工遍布在世界各地，除了在台灣，也在中國、北美、歐洲、日本等，受疫情衝擊，台積電員工自發性投入所在社區的防疫工作；從今年3月開始，各地員工陸陸續續提出計畫，希望總公司支援當地崩潰邊緣的醫護系統。

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「台灣非常幸運。我們在報章雜誌、電視上目睹世界各地的第一線醫療人員，對疫情的辛勞，以及物資極度匱乏。」劉德音說，在物資稀缺及運送機能困難的情況下，台積電提供防護衣物、手套、呼吸器等相關物資給世界各地，直接送到當地的醫療單位、送到所在地區衛生單位的手中。

劉德音感慨，這是台積電第一次，海內外據點共同發起全球性「企業社會責任」（CSR）計畫，儘管彼此相距千里，台積電卻是全球大家庭，與世界各地抗疫英雄站在一起，共同幫助需要的人，「台積電員工都為此感到非常快樂。」

台積電期許身為企業在追求成長獲利的同時，也必須要重視環境、社會、以及公司治理；同時就預測效益而言，積極節能減碳。劉德音指出，台積電今年7月加入「再生能源倡議組織」（RE100），是全球第一家半導體企業加入這個組織，承諾100%使用再生能源的長期目標，以實際行動降低環境衝擊。

劉德音感謝政府對於台灣的能源政策，也希望號召全世界產業、半導體產業正向循環，共同推動環境永續；在文化方面，台積電於國立自然科學博物館「半導體的世界」展館，已有著第3次內容更新，積極在台灣擴大半導體相關學程，啟發台灣未來有競爭力的半導體人才，同時積極關懷弱勢、偏鄉教育，「台積電一直抱持責無旁貸的精神，全力以赴，當然我們也有許多不足的地方，未來一定會更進步。」

▲副總統賴清德（左）出席頒獎，與台積電董事長劉德音「碰肘致意」。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德擔任頒獎嘉賓，頒發《天下雜誌》大型企業之企業公民獎給劉德音。（圖／記者湯興漢攝）