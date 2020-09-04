鴻海加速5G布局！　亞太電信、遠傳策略結盟「交叉持股」

▲左起為鴻海代理發言人黃欽旻與遠傳資深協理郎亞玲。（圖／翻攝證交所）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）與遠傳（4904）今（4）日在證交所舉辦重大訊息說明會，由鴻海代理發言人黃欽旻說明，為了加速推動5G發展，擴大產業領域應用商機，提升長期資源的運用效率，鴻海宣布將攜手旗下子公司亞太電信與遠傳電信展開策略結盟，並在行動通訊領域上深化合作共頻共網。

黃欽旻表示，未來在兩家電信公司的合作項目依法取得核准後，遠傳電信將增資亞太電信50億元，增資後，鴻海預計在2022年6月30日前，將持有的部分亞太電信股權與遠傳電信發行的新股交換，股份交換完成後，鴻海與遠傳將個別持有亞太電信股份23.8%，鴻海同時也將持有遠傳電信的股份約2.45%。

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黃欽旻指出，過去鴻海一直將台灣作為集團推動5G重要的試驗場所，5G新世代通訊也是集團未來「三加三」重要發展策略，從資料傳輸，到邊緣運算、大數據分析、AI智慧決策等，鴻海致力於打造5G產業生態系。

黃欽旻強調，結合鴻海科技集團的研發及製造實力，透過共同投資的亞太電信出發，鴻海將能集合兩家電信公司的網路資源，串連與遠傳在各自領域的優勢，雙方將有更多合作機會，產生正向的綜效。