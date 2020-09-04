戴永輝收購5有線系統　學者：促進與凱擘、中嘉競爭利於產業健全



▲大大數位匯流公司戴永輝併購TBC上層Dynamic65%股權NCC公聽會。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



大豐媒體收購南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約72.46萬戶經營權，NCC3日舉辦公聽會，與會學者多表看好其合併經營可望帶來好的發展，政治大學經濟系王國樑教授表示，由於有線電視具有規模經濟的特性，本交易案將有助降低大豐集團的服務成本，並且有促進與前2大MSO凱擘+台媒、中嘉競爭的效果，有利於產業健全發展。



王國樑是在3日公聽會上表達專家意見，他認為市場集中度方面，本交易案若經許可TBC與大豐集團在有線電視市場的合計收視戶96萬戶，市占率為19.31%，還是遠遠低於有線廣播電視法所匡列市占率1/3的紅線甚多。



他指出，7月間這個案子在NCC舉辦的專家諮詢會議中，雖有專家學者認為有聯合行為的問題，但毋須特別憂慮，這次涉及的系統中，最少有4家為經營區域中的獨占業者，實在沒有學者所憂慮的問題存在。





▲TBC台灣寬頻通訊旗下5家有線系統獲利呈下滑狀況，學者認為大大數位匯流取得其經營權之後會對被轉讓的5家系統的經營有幫助。（資料來源／NCC）



至於未來的還款能力，王國樑分析，本案已取得國泰世華商業銀行必要金額的授信額度，國泰世華是授信的專業，會做判斷。大豐集團2019年的毛利率達42%，且大豐的多元化營收占39.33%，以大豐2019年稅後盈餘5.1億來看，大無畏全球控股是大豐的大股東，按比例可以分得1.9億，5年要償還12億應該沒有困難，反而是被轉讓的5家系統有負債過高的問題，若以大豐集團的經營績效來看，應該會對被轉讓的5家系統有幫助。



中原大學財經法律系教授陳志民表示，此案是上層投資結構改變，下游市場競爭狀況並沒有改變，建議接手的人繼續遵守規定。另一方面，因NCC對 有線電視價格管制度高，且收購管理權之後的市佔19.31%，以目前競爭狀況不易造成聯合行為。他還認為，大豐目前沒有跨足頻道，未涉垂直經營問題，但應 注意是否在規模擴大後會有誘因進行垂直整合或出現頻道上下架差別待遇。

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