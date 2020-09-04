加利案「偽標MIT口罩」輸入逆時中？　關務署：溝通機制已經建立

▲衛福部長陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳靜君／台北報導

加利進口中國大陸製口罩混充國家隊口罩，衛福部長陳時中今（4）日表示，關務署在邊境查獲加利試圖進口中國大陸製偽標MIT（Made In Taiwan）闖關，政府未有警覺，當時海關將此做為一般海關查緝，未向衛福部通報，目前也希望與關務署聯繫可多加強。

關務署官員表示，3月查獲加利進口偽標MIT口罩數量計6萬9,570片；海關也立即移送國貿局，國貿局隊旗開罰9萬元、並且由檢調進行是否涉及刑責。

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至於為何未與衛福部聯繫，官員解釋，7月時經濟部才發布，刪除CCC6307.90.50.11-5「梭織或針織布製且不含濾片之口罩，過濾效果94%及以上者」等4項貨品分類號列；並且依過濾效果功能屬性增列CCC6307.90.50.31-1「紡織材料製醫用口罩」及CCC6307.90.50.39-3「其他紡織材料製口罩」等2項貨品分類號列及其輸入規定。

意思即是，7月時口罩才開始將醫用口罩視為醫療器材列管，進口時必須要取得醫藥輸入許可；但是加利進口時醫用口罩仍未被列管且海關是依照「偽標MIT」口罩規定處理，只移送國貿局、未轉送到衛福部。

不過關務署強調，現在廠商進口口罩，只要標示醫療用口罩就由衛福部查驗、未標示醫用口罩則是由海關100%查驗，避免偽標MIT口罩流入市面；另外，快遞貨物的部分則因為是個人進口較多，所以一律由海關查驗，只要標示上有醫用口罩者，海關都要求要有的輸入許可證明。不過，從8月10日至今，海關快遞貨物也查獲79萬多片，將近80萬片偽標MIT口罩進口。