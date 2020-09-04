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汽車市場逐漸回溫　朋程董事長盧明光：下半年比上半年較為樂觀

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▲朋程科技董事長盧明光。（圖／記者楊絡懸攝）

▲朋程科技董事長盧明光。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊、美中貿易持續緊張，不過5G世代即將來臨，科技廠仍逐漸看好5G相關應用需求帶動。二極體大廠「朋程科技」（8255）董事長盧明光表示，「高科技產業、半導體產業，在今年度都會滿好。」

盧明光說，今年縱使有疫情衝擊，但像是高科技產業、半導體產業，或是ICT產業如AI、5G、IoT與伺服器等，在今年度都還做得滿好；唯有一些傳統產業稍作影響，但他認為，這幾年來，台灣企業越來越有好的競爭力，疫情時有些小辛苦，疫情後公司如果整理好，未來競爭力就變得更好。

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展望下半年，盧明光抱持審慎樂觀。他指出，下半年景氣要好一點，環境上應該都還不錯，包括晶圓加工、客戶生意都有持續的改善，下半年比上半年理應都不會較差，甚至將有微幅成長。

朋程在汽車整流器方面，第一季衰退5%，第二季衰退39.5%，盧明光預估，第三季應會收斂成衰退30%，第四季則恢復成衰退20%；全年度而言，汽車上會少25%至28%，而若以趨勢來看，第二季業績最低，第三季、第四季則逐漸回溫。

盧明光認為，第三季會比第二季好一點，第四季又會比第三季再好一點；隨著全球疫情逐漸紓緩，汽車市場將慢慢恢復正常。

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