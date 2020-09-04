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惡魔的本部　日本細菌戰部隊唯一影片曝光！

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▲「九四二〇部隊」影像資料，當中包括部隊本部愛德華七世醫學院大樓周邊環境及外觀。（圖／翻攝自記錄沜畫面)

「九四二〇部隊」影像資料，當中包括部隊本部愛德華七世醫學院大樓周邊環境及外觀。（圖／翻攝自記錄片畫面)

國際中心／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」周三(2日)舉辦《侵華日軍細菌戰史料檔案專題展》，除了首度曝光「九四二〇部隊」成員名單外，還公布了一批731部隊成員在二戰期間發表的醫學論文、以及1942年在新加坡拍攝的「九四二〇部隊」影像資料。這是迄今為止發現、二戰期間日本細菌戰部隊的唯一影像。

這支影片由日軍731部隊軍官增田之貞，於1942年到新加坡視察「九四二〇部隊」建設情況時拍攝的。影片中包括「九四二〇部隊」本部愛德華七世醫學院大樓周邊環境及外觀、部隊營區大門內外景、實驗室內部及工作場景等。

二戰期間，日軍成立多支細菌戰部隊，其中一支就是1942年在新加坡成立的「岡字九四二〇部隊」。1942年，日軍曾在中國雲南實施過兩次大規模的細菌戰，導致20萬人死亡，參與作戰的細菌戰部隊，就包括九四二〇部隊。

2018年，「日本放送協會」(NHK)播出了紀錄片《731部隊——人體實驗是這樣展開的》，詳細揭露731部隊在中國東北地區秘密進行人體試驗、研發細菌武器的罪行。

731部隊的軍醫柄澤十三夫在訪問中說：「我前後參加了兩次炭疽桿菌的實驗。當時有約10個人被帶來實驗室，注射了炭疽桿菌，聽說不久他們就死亡了……。」

紀錄片裡稱，被用於人體實驗的還有女性和兒童，有時會對他們進行醫治，經過一段時間後再讓他們接受另一項人體實驗，直到死亡。

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岡字九四二〇部隊細菌戰部隊731部隊

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