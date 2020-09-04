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疫情再度升溫外資開始撤？　8月外資淨匯出超過千億元

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▲▼在台積電帶動下，台股今天盤中攻上13031點，創下歷史新高，大漲443點，不過，行情開高走低，終場反而小跌1點，收在12586點。（圖／實習記者方敬攝）

▲8月各國疫情有再度升溫的疑慮，外資動向來看終止連兩個月淨匯入，轉為淨匯出。（圖／實習記者方敬攝）

記者吳靜君／台北報導

隨著各國疫情在8月再度升溫，外資最新動向出爐，金管會今（4）日公布，陸資與外資8月單月合計淨匯出為39.64億美元（約新台幣1180億元）終止連續兩個月淨匯入紀錄。

根據金管會統計，今年以來只有1月單月外資淨匯入12.896億美元，2月開始隨著全球新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，外資轉淨匯出，單月淨匯出38.967億美元、緊接著，3月匯出103.956億美元、4月匯出4.284億美元以及5月匯出33.93億美元，連續四個月淨匯出。

請繼續往下閱讀...

隨著疫情趨緩、金融市場回穩後，外資又轉淨匯入，6月淨匯入超過40億美元、7月也持續淨匯入約9.28億美元；不過近期國外第二波疫情又再度升溫，資金又開始轉出，8月的淨匯出近40億美元，為39.64億美元，超過新台幣千億元，其中屬於一般外資淨匯出約39.13億美元、陸資淨匯出約0.51億。

金管會統計，今年前8月外資累計淨匯出約156.56億美元，陸資累計淨匯出約0.70億美元，合計整體外資今年前8月累計淨匯出達157.26億美元（折合新台幣約4680.84億元）整體來看，今年以來，外資仍是匯出大於匯入。

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