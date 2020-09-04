結婚2天「婆婆殺出」逼問兒：要我還是她？　新婚妻獨飛回家崩潰

▲吉利安亮出自己的結婚照，證明確有此事發生。（圖／翻攝自TikTok／jillian_diana）

記者黃心瑀／綜合報導

加拿大女子吉利安（Jillian）先前在墨西哥舉行婚禮，原以為從此就可以過上幸福的日子，沒想到婚禮2天後，婆婆卻突然出現並要老公在「老婆跟媽媽」中做抉擇，而老公竟然就這樣把婚戒拔了，當場拋棄新婚妻子；吉利安的故事上傳到社交軟體之後，至今已超過1390萬次瀏覽，但隨即也有一名自稱是她前夫妹妹的網友跳出，指控這些都是謊言。

根據《太陽報》報導，吉利安跟前夫在墨西哥舉行一場美麗的沙灘婚禮，沒想到結婚後的第2天卻半路殺出婆婆，該名婆婆竟然要兒子在「新婚妻子」跟「媽媽」之間作抉擇，而讓她最傻眼的是，前夫就這樣輕易的把結婚戒指摘下，拋棄了她。

傷心欲絕的吉利安在婚禮後飛回了加拿大，卻悲劇的發現整個國家因為新冠肺炎而鎖國，更被婆家人告知不能繼續住在與前夫共同享有的公寓中，當她結束隔離後想找到人談離婚，還被以因為搬家，所以3年內無法離婚的藉口拒絕，讓她十分傻眼。

報導中指出，吉利安前幾支講述故事的影片在網路上得到關注，隨後她也再度出面釋出結婚照片佐證，同時解釋了要離婚不是不可能，但因為她的前夫想搬到新地方居住，所以一切顯得不是那麼的簡單。

不過吉利安的影片被大量觀看跟分享之後，一名自稱是吉利安前夫妹妹的人發文澄清，這一切的事情都是吉利安在說謊，更稱哥哥跟吉利安的關係是「一個大錯誤」。