　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新水瓶驚見「棕色液體」1/4滿！　她亞馬遜網購…開瓶一聞傻了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

英格蘭一名媽媽莎拉（Sarah Starr）先前在亞馬遜的網站上，訂購了一個水壺，沒想到當她拆開配送到家裡的包裹之後，發現瓶子裡面有「棕色液體」，將蓋子擰開之後飄出陣陣惡臭，一聞才發現這裡頭裝的竟然是尿，讓她又傻眼又氣憤。

根據外媒報導，住在英格蘭布里斯托（Bristol）36歲的莎拉，先前送小孩回家後，就從亞馬遜的網站上花了6.78英鎊（約272元台幣）的價格，訂購了一個粉紅色塑膠水瓶，但東西送來之後，卻有一個地方怪怪的，原本應該是全新的商品，裡頭竟然裝有四分之一滿的「棕色奇怪液體」，讓她十分傻眼。

莎拉說，當時她正在整理孩子要去學校用的物品，所以才將包裹打開，但從盒子把水瓶取出時，卻看到了液體，由於瓶身是粉紅色的，導致裡面的液體看起來是棕色的，但她不敢輕易打開瓶蓋，隨後她打給朋友求助，終於提起勇氣擰開瓶蓋，撲鼻而來的卻是一陣濃濃的尿味，而且從味道還可以判斷出這泡尿已經在瓶裡存在一段時間了。

報導中指出，儘管莎拉打電話到亞馬遜客訴，但卻只得到一張10英鎊（約401元台幣）的抵用券當作補償，客服還要求她把瓶子處理掉，對於這種處理方式感到不滿意的她，最後決定將這件事公諸於眾，並說自己需要的就是退款而已。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
兄弟陳文杰跳接假動作騙到全場　富邦歡聲雷動...下一秒傻眼
南投4歲女童最後畫面曝！光頭男拉進巷子…只拎「手提箱」出來
王令麟霸氣領軍！ETtoday新聞雲、東森自然美勇奪傑出企業
一天2杯飲料！20歲B奶妹「飆升2罩杯」…就醫結果嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

【黃寶慧】慧眼看天下／中印邊境再衝突 印軍首奪戰略高地！？ 美軍機若從台起飛 宣告台海開戰！？

新水瓶驚見「棕色液體」1/4滿！　她亞馬遜網購…開瓶一聞傻了

歷史課沒教！拜登：是黑人發明了電燈泡，不是愛迪生！

惡魔的本部　日本細菌戰部隊唯一影片曝光！

結婚2天「婆婆殺出」逼問兒：要我還是她？　新婚妻獨飛回家崩潰

蓬佩奧指控「中國剝削美國」40年卑躬屈膝　華春瑩：撒謊成性！

2歲亞契成凱特「報復手段」？　哈利夫婦豪砸千萬歐元護子

喀什米爾火線　4天內印度兩軍官在實控線遭狙擊手射殺

強行禮拜糗大了！厚臉皮染疫牧師遭市府「求償5億」...賠到脫褲

憂「中、巴」兩面夾擊！　印國防參謀長：已指定部隊構思戰略

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

【黃寶慧】慧眼看天下／中印邊境再衝突 印軍首奪戰略高地！？ 美軍機若從台起飛 宣告台海開戰！？

新水瓶驚見「棕色液體」1/4滿！　她亞馬遜網購…開瓶一聞傻了

歷史課沒教！拜登：是黑人發明了電燈泡，不是愛迪生！

惡魔的本部　日本細菌戰部隊唯一影片曝光！

結婚2天「婆婆殺出」逼問兒：要我還是她？　新婚妻獨飛回家崩潰

蓬佩奧指控「中國剝削美國」40年卑躬屈膝　華春瑩：撒謊成性！

2歲亞契成凱特「報復手段」？　哈利夫婦豪砸千萬歐元護子

喀什米爾火線　4天內印度兩軍官在實控線遭狙擊手射殺

強行禮拜糗大了！厚臉皮染疫牧師遭市府「求償5億」...賠到脫褲

憂「中、巴」兩面夾擊！　印國防參謀長：已指定部隊構思戰略

吃瘦肉精、塑化劑...葉毓蘭想像未來台灣：蔡英文讓我們百毒不侵

員工自發助醫護！劉德音：台積電「全球大家庭」與抗疫英雄站在一起

不斷更新／陳晨威、林立連線追平　7局統一7比7樂天

PPTV拖欠1.6億英鎊　英超終止轉播合約

中職／德保拉7局7K重回三冠王　中信5比3富邦奪2連勝

趕工無法休息！加利老闆稱員工1個月只休2天...新北勞檢派員調查

東森自然美再獲傑出企業「金峰獎」！老牌重生連拿6獎實力爆棚

亞太電棄台灣大共頻共網合作　3.5GHz策略結盟遠傳

混血男星拍MV驚爆溺水意外　頭浸浴缸狂嗆水...緊急喊卡！

19歲大學生八通關古道墜亡內幕曝！舅舅控學校：逼死我外甥

國際熱門新聞

活牛貨輪船難　航跡：直撞颱風眼

別再過來！59歲英勇男大吼徒手「阻車墜河」

衝刺砍警！她下秒遭連開4槍身亡

即／美股道瓊狂洩807點　那指跌近5%

27歲母狠殺5子女　最小僅1歲

即／羅伯派汀森傳染疫　新版「蝙蝠俠」停拍

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

印度「首度進攻行動」突襲班公錯

特斯拉連3天下滑！跌幅超越18%

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

金正恩煞到她！川普：去北韓為國奉獻

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

台南男「才剛來2發」房門秒打開

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面