憂「中、巴」兩面夾擊！　印國防參謀長：已指定部隊構思戰略

▲印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者康世人新德里4日專電

印度國防參謀長拉瓦特昨天透過視訊出席美印戰略夥伴論壇時表示，印度希望四方安全對話成為確保印度洋與周邊地區航行自由和自由航行行動的制度。

印度人報（The Hindu）報導，拉瓦特（Bipin Rawat）昨天視訊出席美國印度戰略夥伴論壇（U.S. India Strategic Partnership Forum）指出，四方安全對話（Quad）是一個很好的安排，可以確保印度洋地區和周邊所有地區擁有完全的航行自由，不必擔心任何國家獨占這片海洋。

他強調：「我們亟欲確保擁有完全的海空航行自由。」

中國不斷於東海、台海、南海、中印邊境擴大軍事武力，威脅周邊國家，尤其在南海多個島礁興建軍事基地，試圖把南海變成中共解放軍控制的內海，美國、印度、日本和澳洲組成四方安全對話，希望維持印太地區的航行自由與和平穩定。

中印部隊自5月初在拉達克東部爆發衝突與對峙，迄今仍零星衝突不斷，拉瓦特表示，自中印雙方1993年簽署邊境管理協議以來，協議一直不斷修正；但最近，「我們看到中國部隊採取了一些侵略行動，但我們（印軍）有能力以最適當的方式來處理對方的行動」。

▲中印部隊在拉達克東部零星衝突不斷。（圖／達志影像／美聯社）



不過，拉瓦特並未就拉達克東部最近陷入的僵局與新一輪衝突發表評論。

拉瓦特強調，中國在西藏自治區的基礎建設、高速公路改建及戰略性鐵路發展，還有中國最近推動的軍事改革、組編戰區司令部提高中國協同作戰能力，都受到監控，在設計印度未來軍事戰略時，考慮上述改變的影響。

他說，在某些領域，尤其是高海拔作戰，印度存在發展戰略不對稱的機會。

談到中國與巴基斯坦在巴基斯坦控制克什米爾的經濟合作及中國持續在軍事、經濟和外交上支持巴基斯坦，拉瓦特表示，這對印度北方和西部前線協同作戰構成威脅；為彌補這一點，印度軍方已制定應對主要戰線和次要戰線的戰略。

拉瓦特指出，印度已專門指定部隊並構思戰略，以因應印度在中國與巴基斯坦邊界同時出現的威脅。

除了中印邊界衝突外，巴基斯坦也在印巴控制線（LoC）與印度部隊交火，拉瓦特說，印度軍隊採取充分的預防措施，以確保巴基斯坦這類冒險行動遭遇挫敗，「他們如果嘗試任何冒險行動，都會蒙受巨大損失」。

被問到印度與美國的合作，拉瓦特說，印度與美國建立夥伴關係，近來已達成幾項協定，改善雙邊戰略合作，如印度與美國2018年簽署通訊相容與安全協定（COMCASA），讓印軍更能了解印度洋地區的海上活動，印度尋求從美國獲得資訊共享和高科技戰場系統，讓印軍加以利用維持優勢。

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