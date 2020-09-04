北海岸富基漁港週末人氣空蕩蕩　攤商：盼紓困專案出手相救

記者游宗樺／新北報導

新冠肺炎疫情衝擊各大景點，許多商家在暑期的營業狀況受到衝擊，位於北海岸的「富基漁港」也因此損失慘重，原應該吵雜的週末魚市竟然安靜到幾乎只剩水流聲。有攤販大吐苦水，最慘淡時一天業績只剩下1千元，扣除租金、水電跟進貨成本根本沒賺，只能放棄休假再拼拼看，期望政府後續的紓困專案能出手相救。

▲新北市政府日前找名模到漁港走秀，拉抬人氣。（圖／記者游宗樺翻攝）

週末假日走入富基漁港，攤販只要看到路人就會賣力拉客，在來客量銳減之下，每一個路人都是珍貴機會。生魚片攤老闆陳晁騰無奈說，原本在2個月前看疫情趨緩，趁著暑假檔期到漁港賣生魚片，卻遇上疫情回溫，來客量比預期少很多，最慘的時候一天只有1、2千元的進帳，扣除成本、水電、攤位租金根本只是「賺心酸的」。考慮到成本回收，9月起打算不休息，「因為根本沒心情休假！」

▲疫情肆虐下漁港遊客十分稀少。（圖／記者游宗樺攝）

魚商邱慧琪表示，現在營業額跟往年比少了約3分之1，以往假日的時候是忙到手沒停過，喊到燒聲、口渴是家常便飯，吃飯跟上廁所的時間更是難得，對比現在買魚的客人真的很少，海產餐廳在午、晚餐時段也是人潮稀少，還是希望能有穩定的觀光客源，而非偶爾的超大型活動。

富基漁港經理黃乃昌表示，以往漁港會有大陸客成團到訪，但疫情肆虐下遊客大減，儘管主管單位有提供一筆10多萬元的補助經費，但依照每個攤位面積下去平分後，每位攤商僅能獲得幾千元的攤位補助金，只能治標不治本。

黃乃昌說，政府幫助攤商也是幫助漁民，不用辦超大型活動把宣傳經費一次燒光，重要的是能有持續曝光的機會，就像大稻埕煙火一樣，透過一段時間的媒體跟社群宣傳，達到聚客的效應。由於漁港也應是觀光業的一環，希望政府在補助旅遊業的同時，也能多幫忙觀光漁港。

為了推廣魚市觀光，新北市政府8月底在漁港舉辦「2020北海岸時尚藝術季」，由名模林嘉綺率領18位模特兒在漁港廣場走台步，希望能藉此吸引人氣。

▲遊客減少下，有攤商表示根本沒心情休息。（圖／記者游宗樺攝）