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連三年蟬聯傳產第一！台泥再奪「天下CSR企業公民獎」

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▲台泥李鐘培總經理與同事們合影。（圖／台泥提供）

▲台泥總經理李鐘培與同事們合影。（圖／台泥提供）

記者陳心怡／台北報導

台灣水泥公司榮獲2020天下CSR企業公民獎「大型企業組」第九名，首度進入前十，並連續三年蟬聯傳產第一，再創歷年最佳成績。

今年受到新冠疫情衝擊，對員工、社會的投入，與在地關懷、創生的正向能量，是此次評鑑重點；台泥DAKA開放生態循環工廠，被評審認為是最有感、經典的企業共榮案例。評審認為，台泥不只做到減少污染，更將綠能與在地關懷、治理策略融合，跳脫社會大眾印象中的水泥業。

請繼續往下閱讀...

台泥總經理李鐘培表示，董事長張安平時常與同仁分享，台泥的英文縮寫TCC就是對氣候及環境的承諾，同時要求所有的同仁們，做好環境保護、社會關懷、地方創生及公司治理，是我們責無旁貸的工作，我們非常嚴肅的面對減碳課題，今年六月台泥是大中華區第一家通過科學基礎減碳目標SBTi的水泥企業，2025年總排碳量較2016年將減少11%；九月一號我們更往前踏出積極的一步，和國際水泥及混凝土組織GCCA共同發布【全球工業界的2050氣候願景】，公開宣示2050年前將水泥產品達到碳中和的目標。

李鐘培指出，張安平在這次的全球工業願景中特別強調，只有了解環境和我們自己，才能真正提升自己。二氧化碳的排放和環境間的平衡，是我們的挑戰。台灣水泥將盡最大努力，履行對地球的責任和義務。

2020「天下CSR企業公民獎」評比分為四大構面，台泥在「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」均得評審肯定，其中環境永續與社會參與面向，更達到8.84與 9.04高分。今年一月九日以台泥花蓮和平港電廠三合一基地為主體，開放之台泥DAKA開放生態循環工廠，是台灣第一個運轉中之水泥廠，開放線上預約導覽，與社會大眾直接互動之循環經濟園區。以不營利為前提，園區導覽等營收，100%投注花蓮和平國小教育基金，截至六月底為止，已累計超過百萬；台泥DAKA內導覽員、市集攤商，皆全數聘僱或提供花蓮和平與宜蘭澳花村民發展平台，從當地傳統美食、輔導原住民青年創業，部落媽媽手工藝品販售到融合文化傳承的旅遊行程等，具體實踐企業與社區共融理念，透過認同與合作開創全新價值。

面對全球氣候變遷，備受關注的溫室氣體管理，台泥率先承諾科學目標減碳計畫Science Baced Targets initiative (SBTi) ，成為大中華區第一家通過SBTi減碳設定的水泥企業，並導入AI智慧製造與管理，進行水泥及混凝土產品生命週期評估 (LCA)，2020年7月完成碳足跡盤查認證，並將台灣水泥產品推向B2C領域，建置全新產品類別規範PCR，8月正式取得環保署第一張水泥產品碳足跡標籤，未來進一步申請減碳標籤。

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