鬼月雷公無情劈！北韓官媒教人民逃難守則「往高處躲」：雙手摀耳

▲颱風梅莎強襲，北韓官媒在電視上報導江原道高城郡防災現況。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近來颱風皆直撲朝鮮半島（韓半島），包括巴威、梅莎，以及緊接而來的第10號颱風海神，造成當地今年夏天在面臨史上最長梅雨季後，還得為洪災、風災與災後重建工作煩惱。

對此，北韓（朝鮮）除了動用官媒《朝鮮中央通訊社》罕見派遣記者前往全國各災區現場連線、即時報導，每小時節目畫面也會用跑馬燈更新災情，更在機關報《勞動新聞》上向全國民眾宣導防災守則，呼籲居民若遇到強風暴雨襲擊，應該登往高處躲避，且打雷時避免使用電子設備。

《勞動新聞》在昨（3）日的報導中表示，「若遇到打雷，一般來說最好躲在室內；若無可以躲避的建築物，則應蜷縮身體，盡量避免處於遭雷擊的危險中。此時腳後跟須緊貼在地、雙手摀耳，如在人群之中，雙方須間隔約身體3倍長的距離。」

此外，報導還警告北韓居民，若遇打雷，須關閉電子設備電源，且勿接近樹木、電線桿、鐵塔（高壓電塔）等。

▲北韓民眾用沙包堵在高城郡某商店大門前。（圖／達志影像）

據悉，北韓近來在預測與報導天災，以及災後重建等工作上街付出相當大的心血，從金正恩親自駕駛豪華休旅車前往黃海北道銀波郡大青里視察之事上便可得知，而這與勞動黨高層今年所不斷提出的「改善人民生活」之政策宗旨相當符合。

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