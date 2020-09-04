「電動車產業」正改變傳統車市　陳泰銘：國巨要主動出擊親身參與

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

被動元件大廠「國巨」（2327）董事長陳泰銘表示，電動汽車與自動駕駛正在改變傳統汽車和汽車產業，就如同特斯拉（Tesla）是成功案例之一；在電動車商業模式發展成熟之前，國巨要主動參與電動車產業，同時了解其中的模式與要求，成為最重要的零配件和解決方案供應商。

陳泰銘接受美國《富比士》（Forbes）雜誌專訪時表示，電動車可以提供乘坐空間，讓人們能體驗安全旅程，並節省能源，這就是未來，而國巨正持續鎖定車用產業，也會繼續提供GPS、播放器等產品，甚至涉獵發動機系統和更多的電子元件。

請繼續往下閱讀...

如何認識美國電動車新創公司Canoo？陳泰銘透露，國巨幾年前就聽說過Canoo，也已透過子公司投資了1000萬美元（約新台幣2.94億元），有機會深入了解其設計和應用程序，未來也會適度參與車用領域；Canoo開發的電動車，預計2022年上半年開始量產上市。

至於是否還會投資其他電動汽車公司？陳泰銘則說，國巨不會過度參與，而是先試著了解哪種解決方案是最佳解決方案，最主要的是將更多資源放在正確的方向，為全世界不同的客戶服務。

國巨近年密切關注車用電子科技發展，並持續強化在車電零組件的深度佈局，繼2018年收購天線及車規大廠美國普思（Pulse）、2020年完成購併車用被動元件領導廠商美國基美（KEMET），8月時參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資案，將使國巨公司在電動車及自動駕駛等未來科技的策略投資更加完整。

展望未來，國巨將持續加強深化公司的營運基本面及核心競爭力，包含在高階技術、全球市場布局及高效率客戶服務等方面取得領先地位，營運將聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，並擴大與世界級原廠設計的合作，提供全方位優質服務，持續布局未來新科技。