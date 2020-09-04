　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

「電動車產業」正改變傳統車市　陳泰銘：國巨要主動出擊親身參與

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國巨股東會，董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

被動元件大廠「國巨」（2327）董事長陳泰銘表示，電動汽車與自動駕駛正在改變傳統汽車和汽車產業，就如同特斯拉（Tesla）是成功案例之一；在電動車商業模式發展成熟之前，國巨要主動參與電動車產業，同時了解其中的模式與要求，成為最重要的零配件和解決方案供應商。

陳泰銘接受美國《富比士》（Forbes）雜誌專訪時表示，電動車可以提供乘坐空間，讓人們能體驗安全旅程，並節省能源，這就是未來，而國巨正持續鎖定車用產業，也會繼續提供GPS、播放器等產品，甚至涉獵發動機系統和更多的電子元件。

請繼續往下閱讀...

如何認識美國電動車新創公司Canoo？陳泰銘透露，國巨幾年前就聽說過Canoo，也已透過子公司投資了1000萬美元（約新台幣2.94億元），有機會深入了解其設計和應用程序，未來也會適度參與車用領域；Canoo開發的電動車，預計2022年上半年開始量產上市。

至於是否還會投資其他電動汽車公司？陳泰銘則說，國巨不會過度參與，而是先試著了解哪種解決方案是最佳解決方案，最主要的是將更多資源放在正確的方向，為全世界不同的客戶服務。

國巨近年密切關注車用電子科技發展，並持續強化在車電零組件的深度佈局，繼2018年收購天線及車規大廠美國普思（Pulse）、2020年完成購併車用被動元件領導廠商美國基美（KEMET），8月時參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資案，將使國巨公司在電動車及自動駕駛等未來科技的策略投資更加完整。

展望未來，國巨將持續加強深化公司的營運基本面及核心競爭力，包含在高階技術、全球市場布局及高效率客戶服務等方面取得領先地位，營運將聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，並擴大與世界級原廠設計的合作，提供全方位優質服務，持續布局未來新科技。

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部回應了
快訊／進口假「MIT」陸製口罩　加利發聲明！
交通大執法3天爆2萬7853件違規　近8成都犯規這類
獨／安徽廠承認8月初進貨到台灣　「跟加利老闆是好友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

連三年蟬聯傳產第一！台泥再奪「天下CSR企業公民獎」

央行8月外匯存底4981億美元　續創歷史新高！

5G新錢景來了 專家教你挑選潛力標的

小資族買「零股」！他月投資1萬買進3檔...3招讓錢滾大

「電動車產業」正改變傳統車市　陳泰銘：國巨要主動出擊親身參與

捷克團參訪合庫銀　合庫評估至布拉格設立辦事處

科技股下拉餘震減緩？　歐股開盤由跌翻漲　呈現抗跌走勢

Google購地設資料中心　雲林吃大補丸...先嚐「小菜」土增稅逾億

宏達電新機出貨拉抬　8月營收月增52.27%

美股有超賣情況？四位分析師看法不同

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

連三年蟬聯傳產第一！台泥再奪「天下CSR企業公民獎」

央行8月外匯存底4981億美元　續創歷史新高！

5G新錢景來了 專家教你挑選潛力標的

小資族買「零股」！他月投資1萬買進3檔...3招讓錢滾大

「電動車產業」正改變傳統車市　陳泰銘：國巨要主動出擊親身參與

捷克團參訪合庫銀　合庫評估至布拉格設立辦事處

科技股下拉餘震減緩？　歐股開盤由跌翻漲　呈現抗跌走勢

Google購地設資料中心　雲林吃大補丸...先嚐「小菜」土增稅逾億

宏達電新機出貨拉抬　8月營收月增52.27%

美股有超賣情況？四位分析師看法不同

3個月墮胎2次！25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

郭書瑤深V白紗看秀「想談異國戀」　夏于喬C位對尬吳姍儒公主風

快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

奈許執掌籃網兵符「與KD好關係是關鍵」　想邀好友Dirk當助教

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

中職／悍象打獻出爐　陳仕朋戰德保拉拚對中信首勝、范國宸扛4棒

中職／羅國龍降二軍　餅總：還沒有發揮

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

財經熱門新聞

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

舊制勞工退休金還有機會領　勞動部試算給你看！

口罩國家隊加利想退出　經濟部：有藥證就有被徵用的義務

「手滑」賣500萬股急買回還小賺　科技大老道歉

台積電第6！散戶最愛「持股Top20」揭曉

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

下周國內汽油估上漲0.7元　中油擬吸收漲價幅度出爐

加利口罩國家隊合約曝光　林明進親筆簽名、每日19萬片

加利盒裝口罩在外販售謀取暴利　王美花嚴斥：怪東怪西、不能接受

大樂透1.2億一注獨得　獎落台中市

疑陸半導體新政引恐慌！　美晶片股暴跌、費半市值大縮水

她包養小鮮肉只開1條件　網：不想努力了

加油小確幸！九五汽油下周估每公升24元　中油吸收0.5元漲價

美股跳水！台股早盤一度重挫近200點

更多熱門

相關新聞

美女網軍對他愛不完　警阻匯款他稱已賺300萬

美女網軍對他愛不完　警阻匯款他稱已賺300萬

桃園市大園區已離婚62歲李姓男子今年初在通訊軟體上認識女辣妹，女辣妹假裝純情勾引，見李男卸下心防後，便開始介紹李男用APP投資虛擬貨幣，李男被愛衝昏頭竟信以為真，在8月陸續匯了2次新臺幣45萬元到對方指定的帳戶，3日三度前往銀行轉帳13萬元時，被機警行員查覺異狀向警方報案，及時戳破這場黃昏之戀的騙局。

保時捷Taycan借調400名奧迪員工

保時捷Taycan借調400名奧迪員工

新壽滿手現金！選股鎖定4原則擇時加碼

新壽滿手現金！選股鎖定4原則擇時加碼

Skoda品牌首款電動休旅Enyaq iV

Skoda品牌首款電動休旅Enyaq iV

關鍵字：

國巨國巨公司投資電動車陳泰銘

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面