央行8月外匯存底4981億美元　續創歷史新高！

▲央行外匯存底續創歷史新高。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導

中央銀行今（4）日公布8月外匯存底，金額為4,981.69億美元，較上月底增加19.98億美元，續創歷史新高。

央行表示，8月外匯存底增加主要來自於外匯存底投資運用收益，以及歐元等貨幣升值折計美元後之金額增加所致。

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外匯局長顏輝煌表示，8月歐元升值0.14%，澳幣升值2.08%，加幣升值2.51%，人民幣升值1.84%，英鎊升值1.34%，致外匯資產折計成美元金額增加。

顏輝煌指出，8月台股大盤指數下跌73點，跌幅0.58%，外資賣超台股619億元，致8月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,841億美元，約當外匯存底97%，較7月底的4,961億減少108億美元或2.18%。

其他各國外匯存底部分，韓國8月底外匯存底4,066億美元，比7月底增加24億美元；中國大陸7月底外匯存底3.1544兆美元，比6月底增加421億美元；日本7月底外匯存底1.3193兆美元，比6月底增加134億美元；沙烏地阿拉伯7月外匯存底4362億美元，比6增加4億美元，印度7月底外匯存底4,942億美元，比6月底增加34億美元；瑞士7月底外匯存底9,291億美元，比6月底增加330億美元；香港7月底外匯存底4,340億美元，比6月底增加56億美元；俄羅斯7月底外匯存底4,357億美元，比6月底增加91億美元。

外匯局長顏輝煌表示，美國大量印鈔，加上低利率環境，各國外匯存底都在增加，像是印度央行4到7月份就買進300億美元外匯，香港今年以來也買進155億美元。

另外，關於台灣有可能被列入美國「匯率操縱」觀察名單，顏輝煌認為，這以平常心看待就好。