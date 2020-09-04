捷克團參訪合庫銀　合庫評估至布拉格設立辦事處

▲合庫與捷克團交流。（圖／合庫提供）

記者吳靜君／台北報導

捷克今參議院議長維特齊（4）日率團到合庫銀參訪，合庫董事長雷仲達表示，捷克在中東歐國家中不可忽視的新興市場，考慮到捷克布拉格設代表人辦事處，共同開拓中東歐的商機。

過去台灣金融業與捷克的交流不深，但是雷仲達表示，藉由這次交流機會除可與捷克官方展開第一次對話交流，也可讓捷克官方充分了解台灣金融市場，以及合庫在市場上的地位，除了存放款業務之外還有更多通路的優勢；合庫近年積極海外與國際佈局，參訪團回應歡迎合庫前往設置據點，提供捷克台商與當地企業完善的金融服務，共同開拓中東歐市場商機。

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雷仲達今日率總行高階主管迎接捷克參訪團，並且提到捷克在歐洲具有優越的地理位置、汽車工業機械與電機電子業具有競爭力，該國2004年正式成為歐盟會員國後在技術研發優勢與高素質人力，不斷吸引外人直接投資，當地台商投資活動也呈現成長趨勢，是中東歐國家不可忽視的新興市場。

據了解捷克參訪團約部份人員來參訪，對於台灣的資通訊產業等也相當有興趣。

雷仲達則表示，合庫銀行近年海外據點成長快速，目前海外據點數已達24個，版圖橫跨歐、美、亞、澳四大洲，並已於比利時設有子行―台聯銀行，為進一步拓展合庫銀行於歐洲地區業務發展之版圖，規劃將以捷克布拉格辦事處作為中東歐地區服務平台，除蒐集當地商情及開拓聯貸案源，更可強化對歐陸地區台商客戶的金融服務。

合庫銀在進行中的海外布局計畫尚有美國休士頓分行、越南河靜分行及平陽代表人辦事處等3個據點申設，海外據點蓬勃發展中，合庫銀行將持續累積國際金融業務經驗，以提供客戶優質且便捷之金融跨境服務，朝向首屈一指國際性銀行邁進。