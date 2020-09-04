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5G新錢景來了 專家教你挑選潛力標的

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新聞節目中心／綜合報導

近年來5G話題很夯，商機具想像空間，專家認為，對照過去3G/4G投資經驗，目前5G投資時鐘僅走到凌晨1點，因此，現在買票上車仍不晚，同時也建議，不想傷腦筋選股的人，布局5G ETF最省事。

5G已經邁入商用元年，將迎來黃金10年，未來產值究竟有多大？分析師陳唯泰於《雲端最前線》節目指出，根據Gartner預測，2021年全球5G基礎建設產值高達360億美元，這還不包括中段及終端的應用商機；至於台灣，5G整體產值也超過兆元。因此，未來5G商機可說是潛力無窮。

▲復華投信副總經理廖崇文認為，想要趕搭5G列車為時不晚。（圖／翻攝雲端最前線）

▲復華投信副總經理廖崇文認為，想要趕搭5G列車為時不晚。（圖／翻攝雲端最前線）

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5G無疑是未來最有投資前景的產業，復華投信副總經理廖崇文認為，從過往3G/4G投資歷程來看，5G投資時鐘僅走到凌晨1、2點，想要趕搭5G列車者，現在買票上車為時不晚。由於目前正值5G建設期，建議現階段應該優先布局零組件、基地台等上游受惠產業，才能賺到真正的5G財，待未來應用成熟及多元化後，再逐步布局中下游受惠產業。

台股中，哪些5G概念股最看好？陳唯泰就5G產業鏈挑出幾檔較具指標性的個股，包括上游的台積電、聯發科、信驊，中游看好網通族群，例如昇達科、眾達-KY、智易，以及下游的宜特、友訊、智邦等，未來整個5G產業起來，這些企業有機會分到一杯羹。

如果懶於自己選股的人，廖崇文則建議，可以透過5G ETF參與投資商機，目前台灣已有3檔5G ETF，追蹤指數標的中，以中證5G通信主題指數漲幅最大，年初至今，漲幅超過三成，原因在於綜觀全球5G發展，尤以中國市場為最大、技術最領先，基地台布建也最多，也因此，A股5G概念股營收與獲利亮麗，自然吸引資金進駐。

《雲端最前線第891集FB》

《雲端最前線第891集Youtube》

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