宏達電新機出貨拉抬　8月營收月增52.27%

記者姚惠茹/台北報導

宏達電(2498)今(4)日公布8月營收4.32億元,月增52.27%,年減41.13%;累計今年前8月營收33.9億元,年減51.06%。法人認為,單月營收顯著成長,主要是受惠新機銷售拉抬,而首款台灣製造的5G手機HTC U20 5G,即將在明(5)日開賣,也可望挹注營運動能。

回顧8月營運,宏達電與中華電信簽署2020年度合作備忘錄,結合雙方優勢共同在5G領域進行全方位合作,並攜手整合中華電信應用服務Hami與HTC全球VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT,一同發展各種VR應用服務與內容。

宏達電分享, 8月與曾獲奧斯卡獎提名及艾美獎殊榮的創新內容工作室RYOT Studio及VIVE X合作夥伴超現實博物館(Museum of Other Realities,MOR),首次在虛擬世界舉辦VR時裝秀「The Fabric of Reality」,展現5G時代新時尚與虛擬實境應用的無限可能性。

宏達電強調, 8月也與全球頂級電競筆電製造商技嘉科技(GIGABYTE)合作,在台灣推出結合VIVE Cosmos系列及首款預先整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆電產品組合「Cosmos Series x AORUS 15G」,讓玩家能快速透過筆電進入VR世界。