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宏達電新機出貨拉抬　8月營收月增52.27%

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▲▼新店裕隆城空拍,新店家樂福,HTC總部,宏達電,裕隆企業總部,裕隆汽車城。（圖／記者湯興漢攝）

▲宏達電新店總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（4）日公布8月營收4.32億元，月增52.27%，年減41.13%；累計今年前8月營收33.9億元，年減51.06%。法人認為，單月營收顯著成長，主要是受惠新機銷售拉抬，而首款台灣製造的5G手機HTC U20 5G，即將在明（5）日開賣，也可望挹注營運動能。

回顧8月營運，宏達電與中華電信簽署2020年度合作備忘錄，結合雙方優勢共同在5G領域進行全方位合作，並攜手整合中華電信應用服務Hami與HTC全球VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT，一同發展各種VR應用服務與內容。

請繼續往下閱讀...

宏達電分享，  8月與曾獲奧斯卡獎提名及艾美獎殊榮的創新內容工作室RYOT Studio及VIVE X合作夥伴超現實博物館（Museum of Other Realities，MOR），首次在虛擬世界舉辦VR時裝秀「The Fabric of Reality」，展現5G時代新時尚與虛擬實境應用的無限可能性。

宏達電強調， 8月也與全球頂級電競筆電製造商技嘉科技（GIGABYTE）合作，在台灣推出結合VIVE Cosmos系列及首款預先整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆電產品組合「Cosmos Series x AORUS 15G」，讓玩家能快速透過筆電進入VR世界。

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