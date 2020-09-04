三大名師推薦潛力股大漲！茂綸漲逾5%、驊訊2週飆32%

▲三大名師推薦熱門潛力股績效亮眼。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導



美股道瓊工業指數大跌807點，衝擊台股今天早盤跳空大跌近200點，壓縮本週漲幅剩下0.36％，選股難度也大增。不過，《ETtoday新聞雲》邀請的三位名師，為投資人挑出驊訊（6237），截至今天大漲32.9％，表現亮眼。

林睿閎分析師本周選股成績突出，除了本週推薦的友輝（4933）、茂綸（6227）分別上漲2.9%及5.8%，上週推薦的飆股驊訊（6237）截至今天大漲32.9％，上週另一檔廣積（8050）則是下跌2.4%，換句話說，如果參考林睿閎分析師推薦的4檔股票，至少不會賠錢，還有機會賺到正報酬。

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▲三大名師本週一推薦的6檔熱門潛力股，有3檔賺錢，3檔賠錢。點圖可放大。（圖／記者陳心怡製表）

另一位摩爾投顧投資長郭哲榮，推薦的GIS-KY（6456），漲幅也有3.8％，贏過大盤的0.36%漲幅。

換句話說，如果參考林睿閎、郭哲榮，本週一合力推薦的4檔股票，至少不會賠錢，還有機會賺到正報酬。

若再往前檢視，郭哲榮上週一推薦的啟基（6285）、義隆（2458），截至今天累計漲幅分別為11.7%和8%；許博傑分析師推薦的岱宇（1598）和晟德（4123），漲幅分別為33.8%、8%，都可見選股功力一流。

▲三大名師推薦熱門潛力股績效。可點圖放大。（圖／記者陳心怡製表）

本單元下周一（9月7日）將持續邀請三大名師，繼續推薦熱門潛力股，提供投資人參考。