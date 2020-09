煙火工廠爆炸釀7死、4重傷！建築殘骸四散　親友抱頭痛哭

記者張方瑀/編譯

印度東部坦米爾納德邦(Tamil Nadu)一間煙火工廠4日發生爆炸,整座工廠幾乎被夷為平地,造成包含老闆在內共7人死亡,還有4人重傷。由於該邦政府已經解除防疫封鎖限制,因此爆炸當時所有員工都在廠內,目前正在調查事故原因。

《新德里電視台》報導指出,位在坦米爾納德邦古德洛爾(Cuddalore)的一間煙火工廠4日發生爆炸,造成包含工廠老闆在內共7人死亡、4人重傷。現場曝光畫面顯示,整座工廠幾乎被夷為平地,建築殘骸四散,許多親屬聚集周圍抱頭痛哭。

當地警局局長Sree Abhinav表示,由於該邦政府已經解除防疫封鎖限制,因此爆炸當時所有員工都在廠內,「這間工廠有合格執照,所有傷亡的人都是這裡的員工,目前正在調查他們是不是正在製造炸彈,還有他們是否只使用了核准的炸藥。」

