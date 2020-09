實控線「情勢緊張」…印陸軍司令：已做預防性部署　軍隊士氣高昂

▲中印實際控制線地區(LAC)的情勢相當緊張。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

印度陸軍司令納拉瓦內(Manoj Mukund Naravane)4日表示,中印實際控制線地區(LAC)的情勢有點緊張,目前已經採取預防性部署,以確保印方安全。納拉瓦內指出,印軍的士氣非常高昂,能立即應變任何狀況,但相信邊境緊張問題,能夠透過雙方談判解決。

綜合《印度斯坦時報》、《新德里電視台》報導,納拉瓦內4日視察拉達克東部前線地區後表示,實控線地區的局勢確實「有些緊張」,為了邊境士兵安全,目前已經採取了預防性部署。他強調,中印雙方的談判正在進行,「我們相信透過談判能夠解決分歧,我們將確保現狀不會改變,我們有能力維護自身利益。」

#WATCH: Army Chief General Manoj Mukund Naravane says to ANI, "The situation along LAC is slightly tensed. Keeping in view of the situation, we have taken precautionary deployment for our own safety & security, so that our security & integrity remain safeguarded." pic.twitter.com/NvONwyJvbM