實控線「情勢緊張」…印陸軍司令：已做預防性部署　軍隊士氣高昂

▲中印實際控制線地區（LAC）的情勢相當緊張。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）4日表示，中印實際控制線地區（LAC）的情勢有點緊張，目前已經採取預防性部署，以確保印方安全。納拉瓦內指出，印軍的士氣非常高昂，能立即應變任何狀況，但相信邊境緊張問題，能夠透過雙方談判解決。

綜合《印度斯坦時報》、《新德里電視台》報導，納拉瓦內4日視察拉達克東部前線地區後表示，實控線地區的局勢確實「有些緊張」，為了邊境士兵安全，目前已經採取了預防性部署。他強調，中印雙方的談判正在進行，「我們相信透過談判能夠解決分歧，我們將確保現狀不會改變，我們有能力維護自身利益。」

#WATCH: Army Chief General Manoj Mukund Naravane says to ANI, "The situation along LAC is slightly tensed. Keeping in view of the situation, we have taken precautionary deployment for our own safety & security, so that our security & integrity remain safeguarded." pic.twitter.com/NvONwyJvbM — ANI (@ANI) September 4, 2020

納拉瓦內3日視察了拉達克東部楚舒勒（Chushul）地區，印度陸軍1日在此處部屬了坦克團，等同在此丘陵地區佔據了制高點，擁有地形優勢，中國解放軍的坦克以及裝甲車只能駐紮卡拉托山麓，不敢貿然進攻。

納拉瓦內在當地聽取簡報後表示，印軍的士氣非常高昂，已經完全準備好應變任何突發狀況，「我們的軍官是全世界最優秀的，不僅讓軍隊感到驕傲，也同樣讓國家感到驕傲。」

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