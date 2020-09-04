台股獲利賣壓出籠！三大法人聯手賣超237億元

▲三大法人合計賣超 237.54 億元。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股道瓊工業指數大跌807點，衝擊台股今天早盤跳空大跌近200點，但隨著新台幣強升近 2 角，出現股匯不同調，也緩和了台股跌勢，終場收在12637點，下跌120點或0.94%，成交量2305.37億元。，三大法人合計賣超 237.54 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資賣超 236.04 億元；投信買超 6.44 億元；自營商則是賣超 8.02 億元，三大法人合計賣超 237.54 億元。

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由於蘋果股價暴跌 8%，導致蘋概三王重挫，台積電（2330）以 429元作收、下跌1.61%；鴻海（2317）以 76.9元作收、下跌1.03%；股王大立光以3655元作收、下跌1.08%。其他蘋概股包括玉晶光、力旺、台達電、立隆電、建準等都跌逾 2-3%。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股今天的確比美股強，台股之所以沒有失望性賣壓，主要是因為我們有季底，且美股大漲時我們沒漲，所以我們也沒有太大停利，另外，今天買盤沒歸隊，因為大家都在觀望，最近量縮整理，今天低點比9月1日和8月31日還低一點，但只要12500點不要破，指數能維持在8月20日長黑Ｋ上整理，大盤還是相對抗跌。