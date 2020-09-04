影／加利不當得利恐超過1800萬元　經濟部秀口罩合約打臉林明進

記者林淑慧／台北報導

口罩國家隊加利進口中國大陸製口罩混入實名制通路，業者估算，加利盒裝口罩市售價約在350元以上，相當於每片7元，而政府徵收實名制口罩價格為每片3.1元，以加利進口337萬片大陸製口罩估算，若全數繳交政府徵用量並加計轉手價差，不得得利可能超過1800萬元，經濟部強調將進一步釐清。

▲女子拿4盒口罩，前往加利工廠退貨。（圖／記者陳豐德攝）

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口罩國家隊加利進口中國大陸製口罩混入實名制通路，負責人林明進指政府騙他簽空白合約，經濟部工業局今（4）日拿出口罩國家隊的白紙黑字合約，已有載明徵用及應繳交數量，上面也有林明進字樣的親筆簽名，直接打臉林明進的說法。

經濟部指出，6月以前有藥證的工廠所生產的口罩都是全數徵用，6月之後指揮中心實施定額徵用口罩政策，衛福部統一按廠商前於全面徴用產量所佔之比率予以徵用。指揮中心與經濟部已召開數次協調會議，會中每家廠商之徵用數量均公布予所有被徵用業者知悉，各業者被徵用口罩數量公開透明，絕無加利公司所稱偏頗情事。

為防止劣質虛偽台灣製口罩流通市面，財政部關務署與衛福部食藥署已加強邊境管制稽核，經濟部亦已擬定市售MIT口罩商品專案市場檢查計畫，查核市面口罩標示，如有混充MIT情事將移請食藥署(醫用口罩)或保二總隊刑事警察大隊(非醫用口罩)妥處。另外，指揮中心已責成衛福部盡速落實口罩醫用口罩及生產國別等規範，方便民眾辨識，使用更為安心。