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定期定額最簡單！存股達人「幫兒買2檔賺20%」　這5間手續費僅1元

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小資族想參與股票市場，可善用券商定期定額買零股服務，免自己下單，還可對抗人性。

圖文／鏡週刊

雖然10月26日盤中零股交易即將上線，但其實投資零股還有更簡單的方式，那就是透過券商定期定額買零股的服務。專家表示，小資族透過定期定額投資零股，不僅可平滑持股成本，提早進入市場享受資本利得，還可以幫助投資人在股市大跌時，對抗在低點不敢進場的人性。

「其實買零股最簡單的方式，就是透過券商定期定額的服務。」存股達人小樂表示，他透過定期定額幫兩個兒子規劃投資，將領到的壓歲錢每月扣款一次，買進元大臺灣ESG永續（00850）、元大高股息（0056），目前也都有10至20%的報酬率。

至於挑選券商，小樂分享三大準則：一手續費越低越好。一般交易手續費為千分之1.425，通常最低收取20元，換言之買進零股的金額必須大於1萬4,035元才會划算，但許多券商也提供優惠服務，最低單筆手續費只要1元。二選擇適合的扣款日期，每家券商提供扣款日不同，可依照個人規劃挑選。三標的數量越多操作越彈性，因為未來要更換投資組合選擇相對多。

請繼續往下閱讀...

「定期定額可以幫助我們對抗人性弱點，特別是遇到股市大跌時，很多人都想趁機加碼，但就是下不了手，但透過券商定期定額服務，它會自動幫你扣款。」存股達人華倫老師周文偉建議，可設定月初、月中、月底分批投入資金。

在券商工作17年的財經部落客、效率理財王余家榮分析，透過定期定額不僅可平滑持股成本，提早進入市場也就越早享受到報酬，「比起每月投入1萬元，存到10萬元再去買一張台灣50（0050），還要考慮進場時機，定期定額反而壓力較小。」

投資策略方面，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，平時可以定期定額為主，當遇到價格跌落時，還可以趁勢在盤中加碼。定期定額降低選時的風險，再搭配即將上路的盤中零股交易，對小資族來說是最穩健的操作方式。

　


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