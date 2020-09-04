小資族也能投資！「盤中零股交易」買法先曝光　不用傻等2點半

圖文／鏡週刊

10月26日盤中零股交易即將上路，同時現行的盤後零股交易也將持續，讓投資零股變得更加彈性，撮合次數增加不僅可解決買不到零股的困境，預計未來零股的價格將會更貼近於現股價格，一旦零股交易變得熱絡，想必券商也會祭出手續費優惠，爭搶這塊大餅。

上班族張小姐，每月都會提撥收入的1/3投資台灣50（0050）、元大高股息（0056），但受限於資金無法買入整張股票，她選擇零股交易，「但買零股不是想買就有，我常常槓龜，得連續好幾天下單。」

請繼續往下閱讀...

張小姐說出許多零股投資人的心聲，但這樣的困境即將有解，因為10月26日盤中零股交易即將上路，買賣零股會變得更加彈性。國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，現行的盤後零股交易在下午2點半集合競價撮合，成交機會只有一次；但盤中零股交易時間拉長，從上午9點至下午1點半，每3分鐘集合競價撮合成交。

為了避免行情波動劇烈，成交價超出投資人的預期，證交所也實施瞬間價格穩定措施，「成交價格漲跌超過前一次成交價格的上下3.5%時，當次撮合將延緩2分鐘，未來零股價格也會更貼近現股股價。」蔡明翰解釋。

「雖然零股與整股是分開交易，但如果同一檔股票、兩邊價格出現太大差異就會形成套利空間，市場機制下也會讓兩邊股價收斂到一致。」在券商工作17年的財經部落客、效率理財王余家榮分析，盤中零股交易後，因為交易時間拉長，加上資訊揭露與撮合次數增加，都將大大提升零股成交機率，對投資人來說絕對是好事。

預期盤中零股交易啟動後，將會迎來新一批的零股投資人，「這些人手邊資金不多，8、9萬雖買得起一張股票，但未來透過買零股，可一次投資多檔股票。」蔡明翰分析，此乃兵家必爭之地，未來券商也會祭出更多手續費優惠，吸引零股投資人。

盤中盤後買零股比較



更多鏡週刊報導

【零股投資術2】買零股經常槓龜？ 這樣出價就對了

【零股投資術3】零股滾大有眉角 達人祭出3招必賺術

【零股投資術4】定期定額最簡單 達人存教養金也是靠這招