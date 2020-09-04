戴永輝收購5家有線系統經營權　承諾本土專業與長期經營決心



▲大大數位匯流公司戴永輝併購TBC上層Dynamic65%股權NCC公聽會。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



大豐媒體集團大股東戴永輝擬收購台灣5家有線電視系統經營權上層公司Dynamic65%股權，他透過律師謝穎青於3日於公聽會上強調，本案是進一步落實從外資回歸本土專業經營，由台灣公司落實在地有線電視公司治理、長期經營決心，且資金來源是國內銀行，不違反黨政軍條款限制，也排除所謂中資介入。

大豐媒體集團大股東戴永輝今年初與亞太電信董事長呂芳銘取得合作協議，將收購呂芳銘擁有的Dynami 股權，間接取得荷蘭商「TBC」及「HARVEST」在台投資的南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約72.46萬戶經營權。





▲大大數位匯流公司收購TBC上層Dynamic65%股權NCC公聽會。主持人王維菁委員，出席林麗雲委員（圖／記者陳世昌攝）



此案經NCC初審後於4日舉行公聽會，名稱為「荷蘭商TBC Holdings B.V.及Harvest Cable Holdings B.V.申請變更境外投資架構案公聽會」，其中「TBC」旗下有南桃園、北視、信和、群健四家系統，「Harvest」旗下有吉元有線電視，合計是5家，若加計大豐媒體集團旗下戶數，合計總戶數可達96萬戶市佔19.49%，成為台灣市佔第3大有線電視集團。



3日公聽會由NCC委員王維菁主持，另一位委員林麗雲也全程參與。本案因影響面大，為求慎重，除了4日公聽會之外，NCC還將舉辦一場聽證會，之後才會做出決議。





▲大豐媒體集團大股東戴永輝透過「大大數位匯流」公司併購台灣5家有線電視系統經營權上層公司Dynamic65%股權結構圖（圖／翻攝公聽會資料）



謝穎青指出，南桃園等5家有線電視的上層投資結構因為外資財務操作變 得非常複雜，且民國102年麥格理集團沒有事先報請經濟部投資審議委員會和NCC核准，就將它控制的這5家有線電視資產轉成亞洲付費電視信託基金（Asian Pay Television Trust，「APTT」)證券化在新加坡上市，將投資收回，同時再成立一家管理公司AMPL接收對台灣的TBC有線電視系統全部控制權，情況因此更加複雜，也形成NCC眼中怪異的外國人投資有線電視象，也使得後繼新買家必須面對主管機關要求提出各式各樣的說明文件和可能涉及交易案牽涉的系統經營者未來的經營承諾。



「如今，買方大大數位匯流是本國公司、買賣雙方代表人均在我國境內長居設有住所及經營事業，NCC在法定管轄範圍內將不會再發生對於境外私募基金鞭長莫及的遺憾！」謝穎青感慨的表示。





▲戴永輝(左)與呂芳銘於109年2月10日簽署合作協議，將從TBC有線電視集團上層的投資平台開始合作管理。（圖／大大數位匯流提供）



不過公聽會上外界也有質疑的聲音，社團法人經濟民主連合研究員江旻諺表示，大大公司目前實收資本額卻只有100萬元，將來勢必要大幅增資或舉債，申請人沒有揭露將來增資的對象是誰？大大公司的股東是誰？舉債對象是誰？這是否又為可轉換為股權的公司債？「如果未來的大股東是具高度爭議性或國家安全疑慮背景的對象，如統促黨張安樂、親中影星劉樂妍、或者與中國富商肖建華友好的富邦蔡家，那一定會影響國家安全」。



建業法律事務所律師金玉瑩表示，應該一視同仁，秉持與過去其他案件相同的審查標準，就有無財團壟斷、有無中資、有無黨政軍介入，此外，投資結構是否合理合法、系統經營者的財務狀況能否獲得改善，逐一仔細檢視，才能做成公平公正的判斷。除此之外，TBC所屬系統經營者原已有經營與財務問題，申請人在本交易案完成後有無能力提升TBC經營效率、改善下層有線電視業者之財務狀況？



謝穎青回應時指出，本案買賣雙方代表人呂芳銘、戴永輝都是國內產業知名人士，經營上市公司遵循公司治理原則；買方資金來源規劃為大大數位匯流於本案經許可實行後辦理現金增資，由母公司「大無畏全球投資控股股份有限公司」全額認購大大數位匯流增資發行股份。大無畏全控則已取得本國的國泰世華商業銀行必要金額的授信額度，資金來源明確，不僅無違有線廣播電視法之黨政軍條款限制，更排除所謂中資介入、戴紅帽之疑慮。