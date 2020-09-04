半導體支出年年創新高　法人：費半ETF長線佈局趨勢佳

▲法人仍看好半導體產業。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

費城半導體指數昨（11）日收盤下跌至2,154點，下跌24點、跌幅1.14%。法人表示，雖然費辦指數回軟，但半導體產業基本面仍佳，建議投資人可分批配置費城半導體ETF，搶搭產業成長列車。

國際半導體產業協會（SEMI）舉辦的SEMICON Taiwan 2020國際半導體展，預計將在9/23至9/25登場，今年將聚焦先進製程、智慧製造與綠色製造三大主題，展覽期間共推出13大主題專區與19場國際論壇，展示半導體產業鏈最新技術。

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SEMI表示，今年受新冠肺炎疫情與國際情勢影響，線上辦公、雲端服務與遠距醫療帶動零接觸經濟，加上進入5G時代後，萬物連接上網，物聯網設備、網路傳輸資料量皆飛速成長，資料中心將持續扮演關鍵角色，刺激半導體市場繼續擴張，預估2021年半導體設備支出年增24%至677億美元，料將創下歷史新高。

國泰費城半導體ETF經理人游日傑表示，根據《IC Insights》公布2020上半年10大半導體公司名單，CPU霸主Intel排名第一，台積電則排名第三，同時也是唯一上榜的台灣企業，整體來說，前10強的半導體公司銷售總額比起去年上半年多了17%，而全球半導體產業整體的成長率只有5%，證明半導體產業『大者恆大』趨勢明確，其中佔據龍頭地位的企業更是主要受惠者，費城半導體指數匯聚美國掛牌之半導體龍頭企業，市場競爭力強大，建議投資人可分批配置國泰費城半導體（00830），透過ETF搶搭產業成長列車。