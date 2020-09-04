五角大廈：中國擁有全球最大海軍，而且越來越大

▲中國正朝潛艇等項目投下巨額經費，圖為晉級核動力潛艇「長征號」的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「美國海軍研究協會」(USNI)網站引述五角大廈的報告指出：中國政府正滿懷信心地朝著到2049年建成世界一流武裝部隊的目標邁進。他們將建成世界級的、有能力在全世界開展聯合行動的軍隊，而且，已經擁有世界最龐大(Largest)的海軍。 戰略的關鍵部分是，完善海上能力和海軍戰鬥實力。

目前，中國海軍擁有350艘軍艦，而且正在建造配備彈道飛彈的戰艦和潛艇。 相較之下，美國只有293艘軍艦。再者，根據五角大廈報告，中國海軍在這個10年結束前，將擁有360艘艦船。

總而言之，五角大廈報告認為，中國在各方向正在快速的增加軍事實力，從導彈到核武器和空中皆然。 中國同時朝多方面投送力量和巨額軍費，例如潛艇和轟炸機等項目，並且正在建設竪井式和移動式核打擊力量。

中國不僅在努力在軍事領域實現領先，在經濟方面也是一樣。CNBC報導，若干年內，中國將成為世界最大經濟體。與此同時，中國還在為國際貿易的巨大變化作準備。在全球尚未克服新冠病毒、中美之間依然矛盾重重情況下，中國正在推動最新稱之為「雙循環」的經濟發展戰略。此一名稱包含經濟活動的兩大方向：外部的和內部的。新戰略將瞄準國內方向。

依照「雙循環」政策，在銀外部世界維持經貿關係的同時，中國將集中力量發展國內市場和國內需求。如此一來，未來的20年，中國將不再像之前的20年那樣依賴貿易。

不久前，美國國務卿蓬佩奧發表演說認為：促進跟中國深度經濟關係是戰略性錯誤。其結果是，美國已經不再是中國的最大貿易夥伴。去年，中國的最大貿易夥伴是歐盟，今年是東盟國家。未來，世界貿易也許不再以美國為中心，而是將美洲、歐洲和亞洲區塊。

中國至少在亞洲地區毫無疑問是貿易領先國，而美國在世界貿易中的影響力也將下降。中美從貿易問題對抗，逐漸過渡到技術領域。如今，美國正全力採取各種制裁措施，限制與中圃進行技術、知識和專業人才的交流。相關報導請看這裡