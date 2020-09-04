美股有超賣情況？四位分析師看法不同

▲美股有拋售市場的情況，四名分析師有不同看法。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

美股道瓊週四大跌 807.77 點，收在28,292.73 點，包括蘋果在內的科技指標股領跌。因基本面並沒有太多變化，股價大跌引起市場猜測。其中，Stifel機構股權策略主管Barry Bannister將此視為電腦程式交易。

Barry Bannister表示，在一定程度上，沒有經過思考的追價情況太多了。我認為這只是市場上很多錢，很多游資，加少程式交易多以股價相對漲幅來篩選投資標的，因此幾乎就像是電腦程式引起的投資部位重新調整。

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Short Hills Capital Partners的創始人tephen Weiss表示，投資者應評估損失是怎麼來的。他形容，貪婪有一種咬你的方法，然後投資人必須辨別這是傷口還是吸血。我認為這是傷口，因為這是要吸引一些散戶讓他們在頂部買進像Zoom之類的股票，因此呈現多殺多跡象。

瑞銀（UBS）董事總經理Rob Sechan則認為是技術面修正。他說，技術面來看，股市已經達到了非常高的價格。 無論是今天結束還是明天結束，沒有人會知道什麼時候發生，但從交易面的股價與成長空間來看，當中風險已相當大，由技術面分析，需要評估將資金轉移到這波漲勢落後的標的上。

Odyssey Capital Advisors的Jason Snipe說，「投資人經過這兩個月股市飆升後開始獲利了結。從歷史角度上來看，這個夏天是很棒的，尤其是上個月，是幾十年來最好的八月。 我認為這是漲多回檔，而9月將是股市相對溫吞的月份，因為選舉前，不會有太多消息激勵。