不織布公會：國家隊口罩攔病毒就是這技術！ 陸口罩打不過

▲醫療口罩阻隔病毒的關鍵技術在於加了「靜電技術」。（圖／PChome 24h購物提供）



記者吳佳穎/台北報導

不織布公會秘書長黃稚評指出，醫療口罩阻隔病毒的關鍵技術在於加了「靜電技術」去吸附病毒和微小顆粒，不是用口罩纖維間的密度來看，不然真的大家用塑膠袋罩起來就好。國家隊口罩通過「靜電衰減測試」才能上市，沒用過的，可保用5年以上不是問題，有不少SARS期間囤的台製口罩，現在都還能阻攔病毒。

新北市加利科技以陸製口罩混充MIT口罩，還強調進中國不織布口罩防護力數據高達99.8%，比台灣醫療口罩的95%標準還高。到底醫療口罩防護力是怎樣判斷?

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黃稚評說，買醫療口罩是在買「靜電攔截病毒」的技術。通過「靜電衰減測試」在台販售的口罩通常靜電效果能保用5年以上。這就是台製熔噴布的技術，所以，之前SARS期間製的口罩，這次新冠肺炎再拿出來，靜電效果還沒衰減，但陸製不織布大都無法通過靜電衰減測試。

她說，不織布的過濾效果分細菌過濾效果（BFE）和粒子過濾（PFE），這就是為什麼有些工業用N95儘管戴起來密不透風，但沒辦法濾病毒，因為它沒有靜電技術，只是為了過濾PM2.5這類顆粒。

她說，「靜電衰減測試」是把熔噴布放在放在攝氏70度的環境，要經過24小時，靜電功能不衰減老化，才算通過認證。「國家隊」生產的口罩還可以通過攝氏100度8小時的減測，靜電效果依舊能可阻隔病毒。但測過不少大陸製不織布，都無法通過70度24小時檢驗，靜電掉得很快。