比誰對北京更強硬！酸川普避西藏問題　拜登：當選將見達賴喇嘛

▲西藏精神領袖達賴喇嘛。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於11月正式登場，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登選戰逐漸白熱化，然而「誰對中國的態度更強硬」，似乎也成為競選主軸之一。拜登3日發表聲明抨擊，北京當局上週加強對西藏的控管，有損當地人民的人權、宗教自由與尊嚴，但川普卻拒絕為此發聲。拜登更稱，要是當選總統，他將「親自會見達賴喇嘛」，並推出一系列協助西藏的措施。

根據《美國之音》報導，拜登針對上週北京當局加強管制西藏一事發表聲明。拜登在聲明中提到，「中國此舉將繼續損害西藏人民人權、宗教自由與尊嚴，然而川普總統卻為了他與北京之間空洞的貿易協議，以及他本人與中國國家主席習近平的美好友誼，拒絕就此議題發聲。」

拜登更表示，川普是過去30年以來首位未曾與西藏精神領袖達賴喇嘛見過面或是通話過的美國總統，甚至沒有依法任命任何一位西藏問題特別協調員。拜登強調，只要他當選總統，他將加強美國支持西藏的政策，將價值觀重新建置於美國外交政策的中心，親自會見達賴喇嘛。

▲美國2020總統大選候選人川普、拜登。（圖／路透）



他補充道，與此同時，他更將任命一名新的西藏問題特別協調員，並要求北京當局重新開放包含美國外交官與記者在內，美國公民進入西藏的權利。另外，他也將增加由美國政府資助的自由亞洲電台與美國之音內的藏語節目。

事實上，川普2018年12月簽署了《西藏旅遊對等法》，對參與限制美國公民前往西藏旅遊的中國官員實施制裁。2019年11月，他簽署了《香港人權與民主法案》，2020年6月簽署《維吾爾人政策法》。川普日前在共和黨全代會上緊咬包含拜登在內的民主黨人對於中國議題隻字不提。川普在演說內不斷指責由歐巴馬與拜登領導的上屆美國政府對於美中關係不對等議題的毫不作為。

沒想到此後拜登馬上進行反擊，在中國問題上，態度突然強硬，甚至在8月25日以「種族滅絕」等字眼定義北京當局在新疆的行動。觀察人士認為，目前雙方候選人似乎都積極想要展現對於北京的強硬態度，藉以獲得更多選民的支持。

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