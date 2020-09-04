臉書選前一周將禁政治廣告　外媒：改變不了什麼

▲臉書3日宣布將於美國總統選舉日前一周開始封鎖新的政治廣告。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

美國總統大選在即，臉書週四（3日）宣布將於選舉日前一周開始封鎖新的政治廣告。對此《CNBC》科技編輯Steve Kovach撰文指出，臉書這項新政過於狹隘，對整個網站上的政治言論及新聞消費不會產生任何影響，從而留下使錯誤訊息持續傳播的漏洞。

臉書宣布，將於11月3日美國總統大選日的前一周起，禁止政治廣告的發布，並推動其他有關郵寄投票及新冠肺炎疫情的相關政策。不過Steve Kovach提出4個關鍵，認為即便臉書釋出這樣華麗的公告，但其平台其實不會有任何改變。

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1. 即便在選前一周，用戶仍可在臉書上看到政治廣告

政治廣告的禁令只會影響10月27日以後提交的新廣告，而在此之前提交的廣告將持續投放，且仍允許廣告主調整這些廣告的精準定位，以便其鎖定其目標受眾。

根據臉書現有的政策，這些廣告很可能包含些許錯誤訊息，唯一受阻的是在競選活動最後7天的政治廣告。換句話說，廣告主可在臉書禁令生效前搶買廣告，這樣即便在選舉日前，廣告依舊可繼續投放。

2. 臉書的更改只在選前一周有效

《紐約時報》分析，在在允許提早投票、郵寄投票和缺席投票的州，預計將有多達8000萬的選民會在大選日前投票。臉書想改變這些選民的閱讀習慣為時已晚，致使上千萬選民恐無法做出明智的決定。

3. 廣告客戶、政治候選人仍可繼續散布與郵寄投票及疫情相關的假訊息

臉書新政中唯一明文禁止的內容，是宣傳「若出門投票會感染新冠肺炎」，若用戶發了類似的內容，臉書會將其刪除，若發布與投票及疫情有關的假訊息，臉書將會標註提供正確資訊的連結。

但是捫心自問，在這種兩極分化的環境中，用戶會更願意相信他們喜歡的候選人所發布的訊息，還是由臉書提供的連結呢？

4. 即使還沒投票，候選人也能宣稱贏得選舉或對選舉結果產生懷疑

臉書會在這些不正確的貼文上標註有正確資訊的連結，但即使沒有證據支持這些候選人的說法，目前的廣告政策仍然允許候選人在選舉之前宣稱勝選，或者如果敗選就宣稱選舉無效。很難相信臉書的事實查核能對人們的想法產生任何實質影響。